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Ekonomi

2023'te 436 bin şüpheli işlem

Türkiye'de 2023 yılı boyunca gerçekleştirilen finansal işlemlerin 436 bin 483 tanesinde yasa dışı işlem olduğu şüphesi görüldü. MASAK’a bildirilen bu işlemlerin birçoğunun vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlardan oluştuğu belirtildi. Geçen yıllara göre artan şüpheli işlem sayısında fenomenlere yönelik operasyonların etkili olduğu düşünülüyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 06:29 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye genelinde 2023 yılı boyunca gerçekleştirilen finansal işlemlerin 436 bin 483'ünün yasa dışı işlem olduğu şüphesi görüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2023 yılında fenomenler ve kara para aklama suçları ile ilgili olarak yoğun bir yıl geçirdi. Bankalar ve finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilen milyonlarca işlemden 436 binin üzerinde işlem yasa dışı amaçlar için ya da terör faaliyetleri şüphesi barındırdı.


BEKLENENİN İKİ KATI

Mali Suçları Araştırma Kurulu'na 2023 yılında intikal eden şüpheli işlem bildirimi sayısı 436 bin 483 oldu. 2020 yılında 237 bin civarında olan şüpheli işlemler 2021 yılında 504 bin ile en üst sayıya ulaşmıştı. Aradaki iki yılda düşüşe geçen şüpheli işlemler, 2023'te yeniden yükselerek 436 bini aştı. 2023 yılında MASAK’a bildirilen yasa dışı faaliyetlerin birçoğunu vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlardan oluştuğu belirtildi. Bakanlık tarafından yıl başında bu işlem sayısının yaklaşık 200 bin civarında olacağını öngörülürken rakam iki katını aşmış durumda. Beklenen rakamın iki katına çıkılmasında yıl içerisinde sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan soruşturmalar ve onların işlemleri dikkat çekerken özellikle birkaç ismin yüzlerce işleminin olması da bu rakamın katlanmasında önemli yere sahip. Ayrıca bu sayının artışında Türkiye'de oldukça yaygınlaşan yasa dışı bahis sitesi kullanımının da olduğu öngörülüyor.


95 MİLYON TL BÜTÇE AYRILDI

Şüpheli işlem bildirimiyle karşılaşılmaması için idari tahkikatlarını artıran ve yasa dışı paranın sisteme sokulmamasını isteyen bakanlık 2024 yılında bahse konu işlemler için 95 milyon TL bütçe ayırdı. Ayrılan bütçe ve MASAK tarafından yapılacak çalışmalar ile birlikte şüpheli işlem bildirimi sayısının 361 bine indirilmesi hedefleniyor. Alınacak önlemlerin her alanı içine dahil etmesi için kapsamlı çalışmalar da gerçekleştiriliyor.


#Ekonomi
#şüpheli işlem
#2023
#MASAK
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