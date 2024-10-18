2025 bütçesi 14.7 trilyon TL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Bütçe detaylarını kamuoyuyla paylaşan Yılmaz, "Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM’ye sunulmaya hazır hale gelmiştir. Bütçe görüşmeleri 22 Ekim'de başlayacaktır" dedi.





ENFLASYON 2026’DA TEK HANE

Dezenflasyon sürecinin 2024 yılı Haziran ayından itibaren başladığını anımsatan Yılmaz, "Yıllık enflasyon mayıs ayında zirveye ulaştığı yüzde 75,5'ten ağustos ayı itibarıyla 26 puanın üzerinde azalışla yüzde 49,4 seviyesine geriledi. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarımızla 2026 yılında enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.





BÜTÇE AÇIĞININ GSYH'YE ORANI %3,1

Yılmaz, bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. Bütçe gelirlerinin alt kalemleri, gelir vergisi 2 trilyon 130 milyar lira, kurumlar vergisi 1 trilyon 637 milyar lira, özel tüketim vergisi 2 trilyon 121 milyar lira, katma değer vergisi 3 trilyon 599 milyar lira, diğer vergi gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira, vergi dışı gelirler ise 1 trilyon 662 milyar lira şeklindedir" ifadelerini kullandı.





DEPREM BÖLGESİNE EK KAYNAK

2025 bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörüldüğünü anlatan Yılmaz, "Bu kapsamda Afetlere Dirençli Şehirler Projesi için ayrılan kaynak tutarı toplam 120 milyar liradır. Bu tutarın GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olduğunu belirtmek istiyorum. Deprem hariç bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Bu rakamların da gösterdiği gibi deprem harcamalarının etkisi giderek azalacaktır" dedi.





EN BÜYÜK PAY EĞİTİME

Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 2025 yılında 1 trilyon 452 milyar liraya yükselttiklerini açıkladı. Yükseköğretim kurumları bütçelerini 488 milyar liraya çıkardıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "Yükseköğretimi de dâhil ettiğimizde eğitim bütçemizi; 2025 yılında 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,8 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz. Eğitimle birlikte en fazla önemi sağlığa veriyoruz. Sağlık için ayrılan kaynağa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak harcamaları da eklediğimizde toplam kaynak, 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadır."





YATIRIMLAR HIZ KESMEYECEK

Son iki yıl içinde önemli ölçüde artırdıkları reel sektör desteklerini 2025 yılında da sürdüreceklerine dikkat çeken Yılmaz, "Reel kesim destekleri için bütçemizden 561 milyar lira ödenek öngörüyoruz. Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız toplam kaynağı 1 trilyon 344 milyar liraya çıkarıyoruz. Sulamadan demir yoluna, havalimanlarından denizyoluna birçok alanda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2025 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 569 milyar liraya yükseltiyoruz" dedi.





Mesai ücreti yüzde 26 artacak

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 10 lira 10 kuruştan 12 lira 80 kuruşa çıkacak. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 26,7 artacak. 2024 yılında 10 lira 10 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2025'ten itibaren 12 lira 80 kuruşa yükselecek. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 10 lira 70 kuruş yerine 13 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek. Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 500 liradan 715 liraya yükselecek. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 680 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 600 lira ödenecek.











