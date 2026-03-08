2026 Turkcell’in hız yılı olacak

Turkcell, 2025 yılına ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlar ile 2026 yılının stratejik hedeflerini önceki akşam İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

2025'TE 241 MİLYAR TL GELİR ELDE ETTİ

Turkcell, 2025 yılında operasyonel disiplini ve yatırım odağını koruyarak güçlü bir performansa imza attı. Şirket, 2025’te yatırımlarla dolu bir dönemi geride bırakırken, güçlü bilanço ve nakit üretme kapasitesiyle de stratejik önceliklerini hayata geçirdi. Konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 10,7 artışla 241 milyar TL’ye yükselten Turkcell’in sürdürülen faaliyet kârı da yüzde 22,6 artarak 17,8 milyar TL oldu.

SON 26 YILIN EN YÜKSEK ABONE KAZANIMI

Şirket, son 26 yılın en yüksek faturalı abone kazanımını gerçekleştirdi. 2025’te bir önceki yılın üzerinde bir performans sergileyen Turkcell, mobil segmentte toplam 809 bin net abone kazanımıyla mobil abone bazını 39,1 milyona taşıdı. Yıllık 2,4 milyon net faturalı abone kazanımıyla da son 26 yılın rekorunu kırdı. Faturalı abone bazı 31,5 milyona, faturalı oranı da yıllık 5 puan artışla yüzde 81’e yükseldi. Uçtan uca fiber erişim ağını büyütmeye devam eden Turkcell, geçen yıl 405 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 6,3 milyona çıkardı. 119 bin net fiber abone kazanımı sağlanırken, 100 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abonelerin toplam bireysel fiber aboneleri içindeki payı yüzde 57’ye yükseldi.

VERİ MERKEZLERİNİN KAPASİTESİNDE BÜYÜME

Turkcell’in veri merkezi işletmeciliğine yönelik yaptığı yatırımların toplamı 2025 yılı itibarıyla 585 milyon avroya ulaştı. 4 binin üzerinde şirkete hizmet sunan veri merkezi ve bulut hizmetleri gelirleri 2024’te 3,5 milyar TL seviyesindeyken, 2025 sonunda 5,1 milyar TL’ye çıktı. Bu alanda büyüme reel bazda yüzde 45 olarak gerçekleşti. Turkcell geçen yıl, 2024 yılı kârından toplam brüt 8 milyar TL kâr payı dağıtımı yaptı. 2026’da yüzde 5-7 aralığında gelir artışı, yüzde 40 - yüzde 42 aralığında FAVÖK marjı hedefleyen şirket, 2026 yılı yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Dijital omurgayı güçlendiren adımlar attık

2025 yılını değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2026 yılı hedeflerini de açıkladı. Koç, "2025’te ‘yatırım yılı’ dedik ve sözümüzü tuttuk. Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendiren adımlar attık. 5G ihalesinde 160 MHz ile en geniş kapsama ve en yüksek kapasiteyi alan operatör olduk. Veri merkezi ve bulut alanındaki liderliğimizi, Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kurmak üzere Google Cloud ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle pekiştirdik. Böylece ülkemizin bugüne kadarki en büyük bilişim yatırımlarından birini hayata geçirdik. Öte yandan BOTAŞ ihalesiyle, Superonline’ın kullanımında olan fiber altyapının haklarını 15 yıl süreyle uzatarak, stratejik fiber omurgamızı güvence altına aldık. 2026’da 5G, fiber altyapı, veri merkezi, bulut ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere stratejik yatırım alanlarında büyümeyi sürdüreceğiz. 1 Nisan itibarıyla Turkcell gücünde 5G ile ülkemizde ‘Hız Yılını’ başlatacağız. Ülkemizin dijital altyapısına yönelik yatırımlara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

5G HIZI EVDE DE HİSSEDİLECEK

1 Nisan itibarıyla "Turkcell gücünde 5G" deneyimini başlatacaklarının bilgisini veren Genel Müdür Koç, 5G’nin kapasite ve hız avantajının mobilin yanı sıra ev internetinde de daha belirgin şekilde hissedileceğini belirtti. Koç, "5G uyumlu yeni nesil Superbox modemimizle de fiber altyapının bulunmadığı bölgelerde kullanıcılarımızı kablosuz olarak fiber hızında internetle buluşturacağız. Böylece 1 Nisan’dan itibaren Turkcell 5G’nin kapasite ve hız avantajı yalnızca mobil segmentte değil, ev internetinde de hissedilecek" diye konuştu.

1 NİSAN'DA ZAM YOK GÜZEL SÜRPRİZLER VAR

5G'ye geçişte tarife değişikliği yapmayacaklarını ifade eden Koç, "Bütün müşterilerimize 5G’yi doya doya yaşayabilmeleri için çok güzel kampanyalarımız, hem cep telefonu hem tarife kampanyalarımız olacak ama şunu net söylüyorum; 1 Nisan’da hiç kimsenin tarifesi değişmeyecek" şeklinde konuştu.

Taksitli telefon alımında üst limit artışı bekliyoruz

Turkcell 5G uyumlu cihaz sayısını artırmak için Samsung'un Çorlu tesislerinde üretilecek 650 bin telefon için alım garantisi verdiklerini de anlatan Koç, şu bilgileri verdi: "Taksitli telefon alımında üst fiyat limitinin artırılması için de çalışıyoruz. 20 bin liralık 12 taksit limitinin daha yukarı çıkartılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah pozitif bir gelişme olur diye bekliyoruz."







