Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı

Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı

10:007/03/2026, Cumartesi
AA
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bağlantı altyapısının tamamlanması amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur 13. Bölge Hududu Devlet Yolu Akkuyu NGS Bağlantı Yolu-2 Projesi kapsamında belirlenen güzergaha rastlayan taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, 154 kV İsdemir Diyarbakır-2 GES TM-Lice TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların da direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.



