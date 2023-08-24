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Ekonomi

20’nci yılında halka arz oldu

Ahlatcı Holding’in iştiraklerinden Enerya Enerji, 20’nci yılında halka arz oldu. 2.8 milyon yatırımcıya hisse satan şirketin toplam halka arz büyüklüğü 3,5 milyar TL’yi buldu. Şirket, halka arz gelirinin bir kısmını enerji yatırımlarında değerlendirecek.

Ekonomi Servisi
04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ahmet Ahlatçı

Ahmet Ahlatçı

Seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla rekor üstüne rekor kıran borsa da halka arzlar sürüyor. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Enerya Enerji A.Ş 20’nci yılda halka arz oldu. Borsa İstanbul’da dün düzenlenen gong töreninin ardından şirketin hisseleri işlem görmeye başladı. 88,76 TL sabit fiyattan talep toplayan Enerya Enerji, halka arazında 2 milyon 800 bin yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirdi. Toplam halka arz büyüklüğü 3,5 milyar TL oldu. Şirket, halka arzdan topladığı gelirin bir kısmını enerji yatırımlarında değerlendirecek.


1,8 MİLYON ABONEYE HİZMET VERİYOR

Gong töreninde konuşan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı Enerya Enerji olarak İç Anadolu'dan Ege'ye, Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e uzanan, toplam 18 bin kilometreyi aşan şebeke ağları, yıllık 3,5 milyar metreküp gaz hacimleriyle, 10 bölgede 1,8 milyon aboneye hizmet verdiklerini ifade etti. Halka arzdan elde edilen gelirle şirketlerinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamanın öncelikleri olacağını belirten Ahlatcı, “Halka arz gelirin önemli bir kısmını, şirket bünyesine dahil edebileceğimiz enerji ve finansman sektöründe faaliyet gösteren şirket alımları için de değerlendirmeyi planlıyoruz” dedi.


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