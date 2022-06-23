210 milyon lira yatırımla BioPark tesisi kuruldu

Türkiye'de 2002 yılından bu yana ilaç ve tıbbi cihaz endüstrileri için klinik araştırma alanında entegre çözümler sunan Mene Health Group, tüm hizmetlerini bir araya getirdiği yeni yerleşkesinde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin klinik araştırmalarda bölgesinde merkez üssü olması için 20 yıldır çalışan şirket, 210 milyon TL yatırımla Mene BioPark tesisini hizmete açtı. Mene Health Group CEO'su Şule Mene, 8 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan tesisin hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerde önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi. Mene, “20 yıllık birikimimizi bilimin ve insan sağlığının hizmetine en iyi şekilde sunmak için tesisi hizmete aldık” dedi.

48 DENETİMDEN GEÇTİK

Biyoteknolojik ürünlerin saklama koşullarının büyük önem taşıdığını ifade eden Mene, hassas teknoloji, donanım ve deneyimle, ihtiyaç duyulduğunda son derece dikkatli saklama koşulları gerektiren özel ürünlerin depolanmasına yönelik hizmet vereceklerini kaydetti. Sağlık Bakanlığı'nın tüm denetimlerinden geçtiklerini belirten Mene, "Yeni yerleşkemiz Mene BioPark kısa sürede Sağlık Bakanlığı denetimi dahil 48 denetimden başarıyla geçti” diye konuştu.

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