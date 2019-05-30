25 banka batarken neredeydiniz

ASKON iftarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ASKON üyesi iş adamları katıldı. ASKON Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a bir hat tablosu hediye etti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, TÜSİAD’ın milli iradeyi hedef alan açıklamalarını ser bir dille geliştirdi. ASKON tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı iftar organizasyonunda konuşan Aydın; Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimini yenileme kararının ardından TÜSİAD’dan yapılan “kaygılıyız” açıklamasını hatırlatarak “Patronlar Kulübü”ne yüklendi. 1993-2003 yılında 25 banka battığını ve bunların Türkiye’ye maliyetinin 30 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Aydın, “O zaman konuşmuyordunuz” dedi.

NEDEN SESİNİZ ÇIKMIYORDU

6 binin üzerinde gönüllü işadamıyla Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir STK adına konuştuğunun altını çizen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, TÜSİAD yönetimine şu eleştirilerde bulundu:

“2002'den 2018'e kadar 17 yılda aktiflerini yüzde 7 bin 300 artıran siz değil misiniz? Bu ülkeden kazandıklarınız ile devasa şirketler oluyorsunuz da Türkiye'yi ekonomi üzerinden tehdit edenlere karşı neden hep sessiz kalıyorsunuz? Neden sesiniz hep milletin iradesine karşı yükseliyor? ASKON olarak 1993 yılından 2003 yılına kadar 25 bankanın batırıldığı, bu 10 yıllık dönemde ülkede mafyaların cirit attığı, batırılan bankaların ülkemize maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu günleri iyi biliyoruz. O gün sesiniz hiç çıkmadı. O gün kaygılıyız mesajları vermediniz.”

50 BİN İSTİHDAM SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

Anadolu sermayesinin dün olduğu gibi bugün de zora talip olduğunu belirten Aydın, devlete güven konusunda kaygılarının olmadığını söyledi. ASKON olarak ellerini taşın adına koyduklarını vurgulayan Aydın, “Ramazan Bayramı sonrası Ankara'da tertipleyeceğimiz Yatırım Zirvesi ile İVME paketinden yola çıkarak 1 milyar TL yatırım hedefini önümüze ödev olarak koyacak ve 50 bin sözümüzü yerine getireceğiz” dedi.

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BİR AYAĞIMIZ YURT DIŞINDA OLACAK

Gine ve Kanada devlet başkanları nezdinde kurdukları temaslara değinen Aydın, “Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin TOKİ modeli ile ülkesinin ihtiyacı olan 100 bin konut talebini somutlaştıracağız. Yine 25 Haziran'da gerçekleştireceğimiz başkonsoloslar ve ticari ateşeler toplantımızda karşılıklı ticaretimizi geliştirecek modelleri ele alacağız” dedi.

YAPISAL REFORMLARA DEVAM

Son dönemde küresel istikrarsızlığın arttığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise “Ülkemizin bu olumsuz atmosferden etkilenmemesi için üzerimize düşeni yapacağız. Milli teknoloji ve güçlü sanayiyi destekleyen yapısal reformları hayata geçireceğiz. Bürokrasiyi azaltacak adımları da atmaya devam ediyoruz. Bunun yanında firma kapasitelerini artırmayı ve yeni firmaları ekonomiye katmayı destekliyoruz” diye konuştu.

Kur, faiz ve enflasyon merkezli dalgalanmalara rağmen 2018’in rekorlarla tamamlandığını söyleyen Oktay, iş insanlarının katma değerli üretim ve yenilikçi bakış açısıyla yepyeni rekorlara koşacaklarına inandıklarını dile getirdi. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Oktay, ASKON’dan Türkiye’yi ilgilendiren sosyal meselelerde de inisiyatif alıp, ortaya milli bir sivil toplum hassasiyeti koymasını beklediklerini de söyledi.