Dolar yeni güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 11,9560 liradan, avro 13,4200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 11,9540 liradan alınan dolar 11,9560 liradan satılıyor. 13,4180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,4200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,0320 lira, avronun satış fiyatı ise 13,4670 lira olmuştu.
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Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı yükseliş dün yerini sert düşüşlere bıraktı.
Yatırımcılar ise bir ara 780 liraya kadar çıkan altının gram fiyatının düşüş sonrası ne kadar olduğunu, çeyrek altının ne kadardan satıldığını merak etmeye başladı.
İşte 25 Kasım altın fiyatları...
Gram altın fiyatları 25 Kasım Perşembe günü saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre 682 lira alış ve 692 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları 25Kasım Perşembe günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre bin 102 lira alış ve bin 126 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
SPOT ALTIN TLGR FİYATI 689,09 - 689,21
ALTINONS ($) FİYATI 1.791,81 - 1.792,16<br><br>
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.410,18 - 4.493,68
YARIM ALTIN FİYATI 2.198,19 - 2.253,72
ZİYNET ALTINI FİYATI <br>4.410,18 - 4.493,68
ATA ALTIN FİYATI 4.516,60 - 4.647,07
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 377,07 - 448,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 617,56 - <br>641,44
Altında rüzgar tersine döndü: İşte sert düşüş sonrası altın fiyatları
Döviz kurlarındaki yükselişin etkisi ile gramı 780 TL'yi gören altında ibre tersine döndü. Dün başlayan düşüş ile altının gram fiyatı yeni güne 690 liranın altında başladı. Yatırımcılar ise düşüş sonrası çeyrek, yarım ve tam altında son fiyatları merak ediyor. İşte altında son rakamlar..