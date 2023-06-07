25 milyarlık ticarethane yatırımı

Şimdiye kadar birçok konut, iş yeri ve karma yaşam merkezi projesini hayata geçiren Akyapı, 25 milyar TL’lik yatırım yapacağını duyurdu. Yeni sanayi sitesi konseptli iş merkezi zincirinin ilk halkası olarak geçtiğimiz yıl Ticarethane Metkap projesi ile başlayan Akyapı, şimdi de Ticarethane Hadımköy, Ticarethane Başakşehir ve Ticarethane Dudullu projelerini satışa sundu. 25 milyar TL’ye mal olacak 4 projede yaklaşık 600 bin metrekare inşaat alanı ve bin 387 adet bağımsız bölüm yer alıyor.

TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN ÜRETECEĞİZ

İstanbul’da dün düzenlenen tanıtım ve ön satış toplantısında konuşan Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, yaşanan seçim süreci ve deprem felaketlerine rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü söyledi. “Türkiye Yüzyılı’nda ülkemiz için hep beraber üretmeye devam etme zamanı” diyen Asmalı, ekonomiye ve istihdama ciddi katkılar sağlayacak yeni projeleri hemen devreye aldıklarını vurguladı. Ticarethane projeleri ile yaklaşık 21 bin kişiye istihdam sağlanmasını planladıklarını dile getiren Asmalı, “4 büyük projemiz ile ülkemiz ekonomisine yılda yaklaşık 11 milyar TL katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

FARKLI SEKTÖRLERDE YATIRIMLARIMIZ OLACAK

Ticarethane projelerinden önce de TEM 34 adı altında ticari projeler hayata geçirdiklerini hatırlatan Asmalı, 5 adet TEM 34 projesinde yaklaşık 11 bin kişiye istihdam sağlandığını ifade etti. TEM 34 projelerinin Türkiye ekonomisine sağladığı tahmini katkının yıllık 6 milyar TL olduğunu belirten Mahmut Asmalı, ekonomiye katkılarını artırmak için Akyapı olarak yeni projeleri hayata geçirmeye, hep daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Asmalı, konut sektörünün yanında enerji, alüminyum, tarım ve turizm gibi farklı sanayi alanındaki yatırımlara da devam edeceklerini kaydetti.

Hüseyin Dinçel ve Mahmut Asmalı.

Teslim süresi 36 ay

Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, ticarethane konseptini ülkenin her yerine yaymak istediklerini belirterek, “Teslim süresi 36 ay olacak. Genelde 24-30 ay arasında bütün projelerimizi teslim ediyoruz. Metrekare fiyatı ortalama 47 bin lira. Kimyasal atığı ve bacalı üretimi olmayan bütün sektörler burada yer alabilecek” şeklinde konuştu.







