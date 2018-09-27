Ekonomi 25,6 milyon TL kar kaydetti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

25,6 milyon TL kâr kaydetti

Yataş Grup, Enza Home ve Yataş Bedding markalarıyla yatak, ev tekstili ve mobilya sektöründe yakaladığı büyüme ivmesini 2018 yılının ikinci çeyreğinde de sürdürdü. 2018 yılının ilk yarısını 25,6 milyon TL net karla kapatan Yataş Grup, 2017’nin aynı dönemine göre net satış rakamını yüzde 23,1 artırarak 426 milyon TL’ye ulaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yataş Grup’un 2018’in ilk yarısında net karı 25,6 milyon TL oldu.
Yataş Grup’un 2018’in ilk yarısında net karı 25,6 milyon TL oldu.

2012-2017 yıllarında sürdürdüğü marka dönüşüm ve yapılandırma çalışmalarında büyük başarı elde ederek, mobilya sektöründe rekor büyümeye imza atan Yataş Grup, büyümesini artan bir ivmeyle sürdürüyor. 2018 yılının ilk yarısında 426 milyon TL net satış rakamına ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre net satış gelirini yüzde 23,1 artırdı. Şirket, aynı dönemde 59 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) elde ederek geçen yıla göre yüzde 40 daha fazla FAVÖK elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre net karını da yüzde 18,5 artırmayı başaran Yataş Grup’un 2018’in ilk yarısında net karı 25,6 milyon TL oldu.

İHRACAT ODAKLI BÜYÜME HEDEFİ

Yataş Grup’un sadece Türkiye’de değil yurtdışında da büyümesini sürdürdüğünün altını çizen Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, şunları söyledi: “Kendimize ihracat odaklı bir büyüme stratejisi belirledik ve hedefimizde 2030 yılına kadar en az dört ülkede pazarın ilk 5 markası içerisinde olmak var. Yeni dönemde Turquality Destek Programı'nın gücünü de arkamıza alarak özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında büyümeyi planlıyoruz.”

Nuri Öztaşkın

MAĞAZA ATAĞI SÜRÜYOR

Avrupa, Ortadoğu ve Balkanlar başta olmak 49 ülkeye ihracat yapan Yataş Grup, hem yurtiçi hem de yurtdışındaki mağazalaşma çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. 2017 yılında yurtiçinde 99, yurtdışında ise 10 yeni mağaza açan Yataş Grup, bu yılın sonuna kadar yurtiçinde 104 mağaza açmış olarak tamamlamayı ve, yurtdışı mağaza sayısını ise 86’ya ulaştırmayı hedefliyor. Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 279’uncu sırada yer alan Yataş Grup, sektör liderliği hedefiyle satın aldığı Divan Home ve Divan Yatak markalarının lansmanını ise kasım ayında gerçekleşecek Furniture İstanbul Fuarı’nda yapmayı planlıyor.

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