2600 metre rakımdan gelen enerji

Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne stratejik katkı sağlayan Muş Sağlık Rüzgâr Enerji Santrali (RES), yaklaşık 2600 metre rakımda, 30 MWe elektriksel ve 42 MWm mekaniksel güç kapasitesiyle zamanında ve başarıyla devreye alındı. Yüksek irtifada yürütülen bu proje, hem mühendislik hem de proje yönetimi açısından örnek teşkil eden bir başarı hikayesi olarak dikkat çekiyor.

Projenin ihale süreci, malzeme tedarik yönetimi, saha koordinasyonu, trafo merkezi yapımı, enerji iletim hattı inşası, rüzgâr türbinleri ile trafo merkezi arasındaki enerji ve haberleşme altyapısının kurulumu ve fider donatımı dahil tüm aşamaları, Proje Müdürü Serhat Işıklı’nın teknik liderliğinde başarıyla tamamlandı.

Serhat Işıklı, geçmişte gerçekleştirdiği büyük ölçekli enerji projelerinden edindiği derin teknik bilgi ve saha yönetimi deneyimini, Muş Sağlık RES’in zorlu arazi ve iklim koşullarına başarıyla aktardı. Böylece proje, planlanan takvim doğrultusunda, uluslararası mühendislik standartlarına ve en yüksek güvenlik gerekliliklerine uygun biçimde tamamlandı.

Işıklı’nın önceki projelerinde olduğu gibi, bu projede de tüm süreçler yerli mühendislik çözümleriyle yürütüldü. Santralin kontrol ve izleme altyapısında geliştirilen yerli yazılım sistemleri, enerji verimliliği, sistem güvenliği ve operasyonel sürdürülebilirlik konularında öncü bir başarı örneği ortaya koydu. Bu yaklaşım, hem proje süresince hem de işletme aşamasında, Türkiye’nin kendi teknolojik kabiliyetleriyle enerji sektöründe sürdürülebilir bir model oluşturmasına katkı sağladı.

Işıklı yaptığı açıklamada, “Muş Sağlık RES, hem teknik hem de stratejik açıdan Türkiye’nin enerji altyapısına önemli katkılar sağlayan bir projedir. Bu santral, yüksek rakımda yürütülen mühendislik çalışmalarında disiplin, planlama ve koordinasyonun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ekip olarak bu süreci başarıyla tamamlamaktan büyük gurur duyuyorum. Ulusal ve uluslararası projelerimizde, bu sahada edinilen deneyimleri ve daha önceki projelerimizden kazandığımız birikimleri eklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.