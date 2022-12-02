​3-4 yıldızlı otele ihtiyaç var.

Bu yıl hem ziyaretçi hem de gelirde zirveye çıkan turizm sektöründe yatırımlar çeşitleniyor. 5 yıldızlı otel yerine 3-4 yıldızlı otellere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Elite World Hotels COO’su (Operasyon Müdürü) Orkun Petekçi, bu ihtiyacı karşılamak için yatırımlar yaptıklarını söyledi. Yeni yatırımlarını İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla anlatan Orkun Petekçi, “Yerli marka olarak, hem yerel pazar hem de uluslararası pazarda hedefimiz var. 2 senedir yoğun çalışmayla birlikte kongre turizmi için katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

ANADOLU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Şimdiye kadar 650 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve 1400 personelle hizmet verdiklerinin bilgisini veren Orkun Petekçi, “8 senelik stratejik planımızda 40 otele ulaşmak var. 2029 da ilk 5 otel zincirinin içinde olacağız. Anadolu bizim için önemli pazar. Yapacağımız 3 yıldızlı otelinin 1 oda maliyeti toprak hariç 35 bin dolar. 4 yıldızlı otelinin ise toprak hariç 1 oda maliyeti 45 bin dolardır" dedi.

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Emel Elik Bezaroğlu ve Orkun Petekçi

TURİZM SEKTÖRÜ 5 YILDIZA DOYDU

Turizm sektörünün 5 yıldızlı otel yerine 3-4 yıldızlı otellere ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Petekçi, “3-4 yıldızlı segmentinde iki marka çıkardık. Elite World Comfy ile akıllı binalarda ulaşabilir konfor sunmak istiyoruz. Herkesin ulaşabileceği ve vakit geçirebileceği bir otel. Dinamik çizimler ve mimari tasarımlarla hazırlardık. Bir yatırımcı isim hakkını almak isterse bütün proje kit halinde hazır. Herhangi bir çizim veya bir şey yapmasına gerek kalmayacak” dedi.