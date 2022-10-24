Ekonomi 3 lambadan birini HES aydınlatıyor 20 yılda 605 tesis hizmete alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 lambadan birini HES aydınlatıyor: 20 yılda 605 tesis hizmete alındı

Türkiye'de faaliyette bulunan 730 hidroelektrik santrali (HES), elektrik enerjisinde sigorta görevi görüyor. Ülke ekonomisine bugüne kadar milyarca liralık katkı sağlayan 730 HES'in, 111 milyar kilovatsaat (KWH) potansiyeli bulunuyor. Türkiye'de yanan her üç ampulden birinin enerjisi HES’lerden geliyor.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
3 lambadan birini HES aydınlatıyor: 20 yılda 605 tesis hizmete alındı
​3 lambadan birini HES aydınlatıyor.

Türkiye'de yıllık enerji ihtiyacı artış hızı ortalama yüzde 8 civarında. Kişi başına enerji ihtiyacı için yaklaşık yıllık 5 bin 200 kilovatsaat(KWH) enerji öngörülüyor. Bu çerçevede son yıllarda enerjiye yatırımlar da hidroelektriğin yanı sıra güneş ve rüzgar gibi kaynaklarla çeşitlenerek yoğunluk kazandı. Türkiye’nin enerji tedarikinde ise su kaynakları hala önemini koruyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve özel sektör, 20 yılda 605 HES projesini tamamlayarak hizmete aldı. Böylece Türkiye’de faaliyette bulunan HES sayısı 730’a ulaştı. Ayrıca enerji bağımlılığını azaltmak için 26 HES inşaatı da devam ediyor.

20 YILDA 605 TESİS HİZMETE ALINDI

Son 20 yılda hizmete alınan 605 HES ile söz konusu dönemde 64 milyar KWH enerji üretildi. Ülke ekonomisine bugüne kadar milyarca liralık katkı sağlandı. HES’lerin potansiyeli 2002 yılında 44 milyar KWH idi. 730 HES'in ise toplamda 111 milyar KWH potansiyeli bulunuyor. Bugüne kadar ürettiği elektrik yaklaşık 67 milyar KWH oldu. Türkiye'de yanan her üç ampulden birini artık HES’ler aydınlatıyor.Son yıllarda enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için önemli adımlar atan Türkiye, bu doğrultuda hidroelektrik kurulu gücünü de hızla geliştiriyor.

ENERJİ POTANSİYELİ YÜZDE 100 ARTTI

Dünya genelinde artan enerji talebinin yerinde, zamanında, temiz ve yenilenebilir olarak karşılanması açısından HES'ler önemli görev görüyor. ABD'den Kanada'ya, Finlandiya'dan Japonya'ya kadar birçok ülke, hidroelektrik enerji potansiyelini yüzde 100'e kadar artırma başarısı gösterdi.

Avrupa’nın alanında en büyük barajı: 260 bin evin tüm elektriğini karşılıyor
FOTOĞRAF 9
Title
Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Avrupa’nın en büyük silindirle sıkıştırılmış beton tipi olma özelliğini taşıyan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2020 yılından günümüze kadar 2 milyar 170 milyon 820 bin 425 kWh elektrik üretimi gerçekleştirildi.
Title
Bu süre içerisinde ekonomiye getirisi 150 milyon dolar oldu.
Title
Dicle Nehri’nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı’nın, silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olduğu kaydedildi.
Title
RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacminin ise 4.8 milyon metreküp olduğu, milli ekonomiye yılda yaklaşık 75 milyon dolar katkı sağlayacağı ifade edildi.
Title
Çetin Barajı ve HES Santrali ortalama 778 milyon 759 bin 85 kilovatsaat elektrik üretimi ile 214 bin 416 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerji ihtiyacını karşılayabilir.
Title
Çetin Barajı ve HES Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 260.716 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.
Title
Yıllık 1 milyar 174 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip Çetin Barajı’ndan üretilen enerji ile yaklaşık olarak 400 bin nüfusa sahip bir şehrin tüm elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabilir.
Title
İHA'nın haberine göre, Çetin HES devreye girdiği 2020 yılından günümüze kadar 2 miyar 170 milyon 820 bin 425 kWh elektrik üretimi gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
Title
Avrupa’nın alanında en büyük barajı: 260 bin evin tüm elektriğini karşılıyor
Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) faaliyete başladığı günden bugüne 2 milyar 170 milyon 820 bin 425 kWh elektrik üretimi gerçekleştirerek ülke ekonomisine 150 milyon dolar katkı sağladı.
Nefes kesen maçta kazanan yok

Nefes kesen maçta kazanan yok

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı.
Ortalığı geren kırmızı kart

Ortalığı geren kırmızı kart

​Ali Palabıyık'ın kartı sosyal medyada gündem haline geldi.
Türkiye bir ilki başardı: Dijital birliğin ağır abisi Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

​Küçükçekmece'de özel üniversitenin binasında çatlaklar oluştu.

​Erdoğan: Kültür Yolu festivallerini yaygınlaştıracağız.

Tartıştığı akrabalarına kızıp evlerini ateşe verdi.
Unutulmaz koreografi

Unutulmaz koreografi

Sarı kırmızlı tribünlerde görsel şölen.

Hepsinin doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü.

Yaşlı kadının boğazını kesip bileziğini çalmışlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.