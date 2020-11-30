Altın fiyatları dibi görüyor

Altın ve dolarda yaşanan düşüşlerin altında yatan nedenleri anlatan Başkan Özman, “Bugün baktığınızda yeni bir Türkiye’de yeni bir ekonomi yönetimi işin başına geldi. Hem Merkez Bankası hem bakan bu ikisinin yapacaklarını destekleyeceğini açıklayan bir de hükümetin başında Cumhurbaşkanımız var. Bunun da çok net ifadeleri ve bu iki kurumun arkasında durduğunu beyan etmesi, gerekli tedbirlerin acı da olsa alınacağını ifade etmesi ekonomiye olan güveni artırdı ve bu iyimser havayla birlikte döviz kurları da düştü. Altın için bambaşka bir durum var. Altın uluslararası piyasada ons değeri dolar üzerinden hesaplanıyor. Dolara göre de maliyet, Türk Lirası karşılığı belirleniyor. Şu anda dolar kurunda düşüş olduğu için altında da düşüş var. Yalnız altında ikinci bir düşüş sebebi de oldu. Genellikle dolar düştüğü zaman altında bir miktar yükseliş veyahut da sabit kalma söz konusuydu. Amerika’daki seçimler neticesinde Trump’ın seçimi kaybettiğinin belli olması, Biden’ın seçimi kazandığının garantilenmesiyle birlikte Biden’ın konuştukları önemsenmeye başladı. Müstakbel başkanda ‘Biz İran’la olan ilişkileri yumuşatacağız’ mealinde bir açıklama yaptı. İkinci olarak Çin’le olan ticaret savaşlarını biraz daha askıya alması ve o konuda iyimser tavırlar. Herkesle kavgalı bir ABD’den masada uzlaşabilecek bir ABD’ye dönünce tabi dünyadaki gerginlik ortadan kalktı ve altına olan talep azaldı” diye konuştu.