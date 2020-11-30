Altın fiyatları dibi görüyor

Altın fiyatlarındaki yukarı ve aşağı yönlü hareketlenmeler vatandaşlar tarafından yakın takipte. Son zamanlarda düşüş eğiliminde olan altın fiyatları geçtiğimiz haftayı kayıpla kapattı. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 445 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 445,80
SATIŞ: 445,90
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Yeni çeyrek 728,30 liradan alış; 738,00 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altın fiyatı ise alışta 727,20; satışta ise 738,00 TL.
EKONOMİ
27 Kasım haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum
YARIM ALTIN FİYATI
Yeni yarım altın fiyatı alışta 1.456,80 TL, satışta ise 1.483,40 TL. Eski yarım altın fiyatı ise 1.452,30 alışta; satışta ise 1.483,30 TL.
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yeni tam altın fiyatı 2.913,10, satışta ise 2.943,80. Eski tam altın fiyatı alışta 2.904,00; satışta 2.944,20 TL.
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Son on gün içerisinde altın fiyatlarının hızla düşmesi ile vatandaşların altına olan ilgisi yeniden arttı. İleriye dönük olarak yatırım yapmayı düşünerek altın almak isteyen ancak yüksek fiyatları nedeniyle beklemeye geçen vatandaşlar, düşen altın fiyatları sonrası kuyumculara koştu.
Ellerindeki birikimleri yatırıma dönüştürmek isteyenleri uyaran İzmitli kuyumcular ise elinde altın olanların paniğe kapılmamasını, en güvenilir yatırımın altın olduğunu söylediler.
Altın fiyatlarının para politikaları toplantısında çıkacak kararla göre şekilleneceğini ifade eden kuyumcu işletmecisi Faruk Mamik, “Bir faiz artırımı olup olmayacağı ile ilgili bir beklenti var piyasalarda. Tabi altında da ciddi anlamda çıkış ve düşüşler yaşandı bu on gün içerisinde 565'a kadar altın fiyatları yükseldi. Daha sonra 530'lere kadar gerileme oldu. Eğer faizde artış olursa altında da gerileme olacağını düşünüyoruz. Türkiye de en güvenilir liman altın bunu göz ardı etmemek lazım dedi.
Altın her zaman uzun vadede kazandırıyor <br> <br>Altın fiyatlarının düşmesi sonrası vatandaşların altına olan talebinin arttığını belirten Mamik, “Fiyatların yükselişinde de ciddi bir talep oluyor. Düşüşünde de panik halinde olduğu için vatandaşlarımız altınlarını bozmaya çalışıyorlar. Bir kuyumcu olarak şunu söylemek isterim çok paniğe kapılmamak lazım, sabırlı olmak lazım. Altın her zaman uzun vadede kazandırıyor, kısa vadede de vatandaşların altınlarını bozdurmalarını tavsiye etmiyoruz. Dolara, Euro'ya yatırımdansa altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum diye konuştu.
Fiyat farkı kuyumcuyu da vatandaşları da olumsuz etkiliyor <br> <br><br> <br>Fiyat yükselişlerinden memnun olmadıklarını söyleyen Mamik, “Bu aralar çok fazla altın alımı oluyor. Altına talep fazla oldu. Altın fiyatlarının düşüş ve yükselişlerinden vatandaşlarımızın hiç biri memnun değil. Ciddi anlamda bir fiyat farkları oluşuyor. Bu fiyat farkı da hem kuyumculuk sektörünü hem de vatandaşları da zor durumda bırakıyor. Pandemi nedeniyle düğünlerin olmaması satışımızın yüzde 50, yüzde 60'ını etkiledi şeklinde konuştu.
Altın fiyatlarının düştüğünü duyunca kuyumcuya koştu <br> <br>Fiyatlar düşmesini değerlendirmek amacıyla altın almaya geldiğini belirten Atamer Cambazlar ise, Evlilik yıl dönümümüz var. Eşime hediye almak için geldim. Altın fiyatlarının düştüğünü duydum, onun için altın almaya karar verdim. Bu ara altın fiyatları düştü ileriye dönük yatırım yapmak için hem de hediye almak güzel bir fikir bence. Şu an sun'i indirimde olduğunu altın fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı.
Fiyatları hızla düşen altına rağbet her geçen gün artıyor
Altın fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş sonrasında vatandaşların altına olan ilgisini arttırdı. Yatırım yapacak olanları uyaranlara önerilerde bulunan kuyumcular, en güvenli yatırımın altın olduğunu söyledi.
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1960 dolar seviyelerini gören ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 540 lirayı gören altın yaşanan gelişmelerle yönünü aşağı çevirdi. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman sert düşüşler sonrası 465 liradan devam eden altının piyasaya etkisini değerlendirdi.
Altındaki alım satım hareketlerinin kuyumculara olumlu yansıdığını ancak önemli bir gelir sağlamadığını kaydeden Salih Özman, “Piyasada hareket olduğu zaman bizde de hareket oluyor. Yani hem düşüşte hem yükselişte vatandaşlar kendi pozisyonlarını koruyabilmek için ya az zarar etmek ya daha çok kar etmek için mağazalarımızı ziyaret ediyor. Ama önemli olan tabii ki bizde kalıcı alışverişler yapmak. Sezon itibariyle işlerimiz son derece durgun ama bizim için önemli olan kalıcı yatırımcı ya da tüketim maksadıyla altın alınması. Biz de kış sezonuna girdik malumunuz önce okul masrafları başladı. Şimdi yakacak masrafları derken kış sezonunda vatandaşlarımızın da harcamaları arttığı için çok öyle altının yüzüne bakan olmuyor işin doğrusunu söylemek gerekirse. Yani tüketim için kimse altın almıyor. Gram atın ve bozdurmalarda bizim cirolarımızı yükseltse bile işin doğrusu kayda değer bir gelir, kar bırakmıyor. Çünkü bunları herkes yatırım için alıyor zarar etmeyeceği ürünler diye satılıyor dolayısıyla bu hareketlerin bizim kuyumculuk sektörüne çok bir faydası yok” dedi.
Altın ve dolarda yaşanan düşüşlerin altında yatan nedenleri anlatan Başkan Özman, “Bugün baktığınızda yeni bir Türkiye’de yeni bir ekonomi yönetimi işin başına geldi. Hem Merkez Bankası hem bakan bu ikisinin yapacaklarını destekleyeceğini açıklayan bir de hükümetin başında Cumhurbaşkanımız var. Bunun da çok net ifadeleri ve bu iki kurumun arkasında durduğunu beyan etmesi, gerekli tedbirlerin acı da olsa alınacağını ifade etmesi ekonomiye olan güveni artırdı ve bu iyimser havayla birlikte döviz kurları da düştü. Altın için bambaşka bir durum var. Altın uluslararası piyasada ons değeri dolar üzerinden hesaplanıyor. Dolara göre de maliyet, Türk Lirası karşılığı belirleniyor. Şu anda dolar kurunda düşüş olduğu için altında da düşüş var. Yalnız altında ikinci bir düşüş sebebi de oldu. Genellikle dolar düştüğü zaman altında bir miktar yükseliş veyahut da sabit kalma söz konusuydu. Amerika’daki seçimler neticesinde Trump’ın seçimi kaybettiğinin belli olması, Biden’ın seçimi kazandığının garantilenmesiyle birlikte Biden’ın konuştukları önemsenmeye başladı. Müstakbel başkanda ‘Biz İran’la olan ilişkileri yumuşatacağız’ mealinde bir açıklama yaptı. İkinci olarak Çin’le olan ticaret savaşlarını biraz daha askıya alması ve o konuda iyimser tavırlar. Herkesle kavgalı bir ABD’den masada uzlaşabilecek bir ABD’ye dönünce tabi dünyadaki gerginlik ortadan kalktı ve altına olan talep azaldı” diye konuştu.
Altın yatırımından vazgeçilmemesi gerektiğine değinene Özman, “Bundan dolayı ’güvenli liman’ dediğimiz altına en azından kısa süreliğine ihtiyaç kalmadı gibi gözüküyor. Acaba dünya normale mi dönüyor diye altın fiyatlarında bir miktar gevşeme oldu. Ama bu koronayla ilgili olumsuzluk devam ettiği sürece normal artık eski normal olmayacak bunu herkes söylüyor. Yeni normal dünkünden farklı olacağı için her zamankinden belki de daha fazla altına olan ihtiyaç artacak. Altına olan güven artacak. Kısa süreli bu söylemlerle bir düşüş ki yukarı doğru gidecektir. Altındaki geri çekilmenin de çok geçici olduğuna inanıyorum. Bir müddet sonra yine fiyatlar toparlanacaktır” şeklinde konuştu.
Altın yatırımcısına kritik uyarı: Altındaki geri çekilme geçici
Altında yaşanan sert düşüşlerle ilgili konuşan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Altındaki geri çekilmenin çok geçici olduğuna inanıyorum. Bir müddet sonra yine fiyatlar toparlanacaktır" dedi.
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Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi ardından tekrar düşüşe geçti.
Bu anlık fiyat değişikliği durumunun vatandaşlarda şaşkınlık oluşturduğunu söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, çeyrek altının son 1 senede 425 TL artışa geçtiğini ve fiyatların daha fazla artmaması gerektiğini söyledi.
Önceden düğün alışverişi için gelenlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ama belirsiz ve yüksek fiyatlardan dolayı sadece yüzük alabildiklerini söyleyen Mustafa Zağlı, “Altın fiyatları artık günde değil dakika da dalgalanmakta...
Altın fiyatların da o kadar çok dalgalanma, o kadar bir belirsizlik var ki dakika başı değişmesi ile birlikte müşteriler geliyor fiyat alıyor. Birkaç dakika içerisinde geri geldiğinde fiyat o kadar değişmiş oluyor ki biz bile müşteriye ne diyeceğimizi şaşırıyoruz...
Yani süper derecede bir belirsizlik, bir dalgalanma içerisindeyiz. Fiyatlar da çok farklı bir kaosun içerisindeyiz. Satışlardan memnunuz. Altına yatırım fazla oluyor. 50-60 tane altın alan müşteri oluyor. Bunun sebebi ise geçen sene altının fiyatı ile bu sene altın fiyatının arasında 425 TL fark var...
u çok afaki bir rakam ve önceden düzenciler geldiğinde a’dan z’ye kadar her şeyini verirdik şimdi ise 2 tane yüzük, 1 tane tektaş, 1 tane kolye, 1 tane bilezik alıyorlar. Şuan da o kadar belirsizlik içerisindeyiz ki tam net bir şey söyleyemiyoruz...
Duyumlarımız var altının bin TL olacağı yönünde umarım öyle olmaz, altın olduğu yerde kalır.
Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
Son günlerde altın fiyatlarındaki artışlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, “Vatandaşlar 10 dakika önce sordukları fiyata altın alamıyorlar” dedi.