Ekonomi 3,5 milyon dekar tarıma kazandırıldı Atıl araziler bereketlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3,5 milyon dekar tarıma kazandırıldı: Atıl araziler bereketlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kendi haline terk edilen arazileri tarıma kazandırıyor. Böylece arz açığı bulunan ürünler de ekilebiliyor. İki yılda 3,45 milyon dekar alan ekilerek 783 bin ton üretim yapıldı.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
3,5 milyon dekar tarıma kazandırıldı: Atıl araziler bereketlendi
​3,5 milyon dekar arazi tarıma kazandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, toprağın verimli şekilde işletilmesi, korunması ve tarım arazisinin parçalanmasının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, bitkisel üretim alanında uyguladığı, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) ile atıl tarım arazilerini üretime kazandırıyor. Bakanlık, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesine yönelik olarak, ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlarda uygun üretim tekniklerini kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması amacıyla azami yüzde 75'i ayni destek ile ülke genelinde projeler başlattı.

NÖBETLEŞME PLANI

Boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan araziler, uygun nöbetleşme planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle stratejik ürünler üretiminde kullanılacak. İklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimi geliştirilecek. İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimi artırılacak. Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesisleri kurulacak. Doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimi artırılacak.

EKİM ALANI ARTTI

Geçen yıl 100 milyon TL bütçe ile 1,05 milyon dekar alanda ekim yapıldı. Hasat edilen ürünler ile 120 bin ton üretim gerçekleşti. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl 1 milyon dekar alanda ekim hedeflenmişti, 1,05 milyon dekar alanda ekim yapılarak beklenen hedefe ulaşıldı. Projeyle uzun yıllardan beri azalışta olan tarla bitkileri ekim alanı artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)verilerine göre 2020-2021 yılları arasında nadas alanlarının 1,1 milyon dekar daraldığı görüldü. 31,7 milyon dekardan, 30,6 milyon dekara düştü. Tarla bitkileri ekim alanlarında ise 4 milyon dekar artış yaşandı ve 156 milyon dekardan, 160 milyon dekara çıktı. Toplam işlenen alan 3 milyon dekar artarak 231 milyon dekardan 234 milyon dekara yükseldi.

EKONOMİYE KATKI

Bu yıl ise 332 milyon TL bütçe ile tarla bitkileri, meyve, sebze, tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere toplam 2,4 milyon dekar alanda ekim ile 663 bin ton üretim öngörülüyor. Geçen yıl elde edilen 120 bin ton hasat da eklenince üretimin 873 bin tonu aşması planlanıyor. Türkiye'de arz açığı bulunan ürünlerin üretime kazandırılan atıl arazi alanlarında yetiştirilmesiyle ekonomiye katkı sağlanıyor.

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