35 ürünle yeni pazar arayışı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda sürdürülebilir ihracat modeli kapsamında yeni pazarlara odaklandı. Önceki yıl gıda ürünleri ihracat tutarı 20,7 milyar doları aşan Türkiye, geleneksel pazarlara alternatif pazarları ekleme peşinde. ‘Tarım, Gıda ve Orman Ürünleri Dış Ticaretinde Hedef Ülke Analiz Raporu’ hazırlandı. Raporda hedef Pazar ülkelerin analizleri yapıldı. Raporda, öncelikle üretim miktarı ve kalite bakımından ihraç edebilecek ‘zeytinyağı, fındık, kuru kayısı, incir, kuru üzüm, peynir, un, bal, su ürünleri, kanatlı eti, çikolata, makarna, kavun, ayva, süt ve süt ürünleri, limon, Antep fıstığı, elma’ gibi 35 ürün tespit edildi.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA LOBİ

Ardından, bu ürünleri en fazla ithal eden ilk 20 ülke belirlendi, aynı zamanda söz konusu ürünler için Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ilk 20 ülke tespit edildi. Ayrıca ele alınan ürünleri en fazla ihraç eden ilk 20 ülke belirlenerek, bu ülkeler rakip ülkeler olarak değerlendirildi.

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Yapılan çalışma, tarım, gıda ve ormancılık ürünleri için Türkiye’nin mevcut pazarlarının Rusya, Irak başta olmak üzere Orta Doğu ülkeleri, Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri, coğrafi ve kültürel açıdan yakın ülkeler olduğu vurgulandı.

ASYA PAZARINA ÖZEL İLGİ

Arz ve kalite açısından Türkiye’nin güçlü olduğu ürünler için gelişen “Asya, Pasifik” pazarı önemli bir alternatif olarak vurgulandı. Bu noktada Çin, Vietnam, Tayland ve Tayvan ön plana çıkan ülkeler. Japonya sağlıklı ve kaliteli ürün talebi ile Uzak Doğu’nun cazip ve prestijli pazarı olma özelliğini devam ettirirken, Amerika kıtasının hem tedarik hem de talep yönünden hızlı bir büyümeye sahip olmasından dolayı odaklanılması gereken önemli bir lokasyon olarak ön plana çıktığı belirtildi. Bu pazarlara yönelik mikro tanıtımın önemi vurgulandı.

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