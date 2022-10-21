Ekonomi 35 ürünle yeni pazar arayışı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

35 ürünle yeni pazar arayışı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk tarım ürünlerinin lezzeti ve kalitesinin dünyaya yayılması için ‘Tarım, Gıda ve Orman Ürünleri Dış Ticaretinde Hedef Ülke Analiz Raporu’ hazırladı. Üretim miktarı ve kalite bakımından ihraç edebilecek 35 ürün tespit edildi. Bu ürünleri en fazla ithal eden ilk 20 ülke ile Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ilk 20 ülke belirlendi. Gelişen “Asya, Pasifik” pazarı önemli bir alternatif olarak görünüyor. Çin, Vietnam, Tayland ve Tayvan ön plana çıkan ülkeler olarak yer aldı.

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Yasemin Asan Haber Merkezi Yeni Şafak
35 ürünle yeni pazar arayışı
35 ürünle yeni pazar arayışı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda sürdürülebilir ihracat modeli kapsamında yeni pazarlara odaklandı. Önceki yıl gıda ürünleri ihracat tutarı 20,7 milyar doları aşan Türkiye, geleneksel pazarlara alternatif pazarları ekleme peşinde. ‘Tarım, Gıda ve Orman Ürünleri Dış Ticaretinde Hedef Ülke Analiz Raporu’ hazırlandı. Raporda hedef Pazar ülkelerin analizleri yapıldı. Raporda, öncelikle üretim miktarı ve kalite bakımından ihraç edebilecek ‘zeytinyağı, fındık, kuru kayısı, incir, kuru üzüm, peynir, un, bal, su ürünleri, kanatlı eti, çikolata, makarna, kavun, ayva, süt ve süt ürünleri, limon, Antep fıstığı, elma’ gibi 35 ürün tespit edildi.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA LOBİ

Ardından, bu ürünleri en fazla ithal eden ilk 20 ülke belirlendi, aynı zamanda söz konusu ürünler için Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ilk 20 ülke tespit edildi. Ayrıca ele alınan ürünleri en fazla ihraç eden ilk 20 ülke belirlenerek, bu ülkeler rakip ülkeler olarak değerlendirildi.

Yapılan çalışma, tarım, gıda ve ormancılık ürünleri için Türkiye’nin mevcut pazarlarının Rusya, Irak başta olmak üzere Orta Doğu ülkeleri, Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri, coğrafi ve kültürel açıdan yakın ülkeler olduğu vurgulandı.

ASYA PAZARINA ÖZEL İLGİ

Arz ve kalite açısından Türkiye’nin güçlü olduğu ürünler için gelişen “Asya, Pasifik” pazarı önemli bir alternatif olarak vurgulandı. Bu noktada Çin, Vietnam, Tayland ve Tayvan ön plana çıkan ülkeler. Japonya sağlıklı ve kaliteli ürün talebi ile Uzak Doğu’nun cazip ve prestijli pazarı olma özelliğini devam ettirirken, Amerika kıtasının hem tedarik hem de talep yönünden hızlı bir büyümeye sahip olmasından dolayı odaklanılması gereken önemli bir lokasyon olarak ön plana çıktığı belirtildi. Bu pazarlara yönelik mikro tanıtımın önemi vurgulandı.

Toprağa dokunan gençler: Dersimiz tarım
GÜNDEM
Toprağa dokunan gençler: Dersimiz tarım

8 bin dekar alana kurulacak: 10 bin kişiye iş kapısı açılacak 250 bin ton sebze üretilecek
FOTOĞRAF 9
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sosyal medya hesabından \"Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas OSB'yi Balıkesir'de kuracağız.\" paylaşımıyla duyurduğu alanda, fizibilite çalışmalarında sona gelindi.
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Balıkesir Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğü OSB faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.
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\"Türkiye'yi doyuran il\" sloganını benimseyen Balıkesir'deki OSB, jeotermalin yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle enerji üniteleriyle desteklenecek.
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, kentin üretim kapasitesinin çok yüksek olduğunu ve pek çok üründe ilk üçte yer aldığını söyledi.
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Tarıma Dayalı İhtisas OSB için arazi ve hava şartları bakımından Gönen'in uygun olduğunun belirlendiğini dile getiren Şıldak, \"Bu çalışma her şeyden önce bizim enerjimizi daha da artıracak, zaten yenilikçi pek çok modern tarım metodunun uygulandığı ve özellikle seracılık alanında da uygun koşulların var olduğu şehrimizde yeni bir girişim olacak.\" dedi.
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Şıldak, OSB'de 8 bin dekara uzanan geniş bir alanda 4 yenilenebilir enerji türünün birlikte kullanımının söz konusu olacağına dikkati çekti.
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Güneş enerjisi yönünden zengin Balıkesir'in rüzgar enerjisinde de İzmir'den sonra ikinci yüksek kapasiteye sahip il olduğuna işaret eden Şıldak, \"Yatırımlar hızla devam ediyor. Bu enerji kaynaklarımızı tarıma yönlendirdiğimiz vakit özellikle seracılıkta ısıtma maliyetleri çok düşecek, dolayısıyla verim de karlılık da artacak. Topraksız tarım da buna eklendiği zaman biyokütle ve o bölgedeki diğer önemli enerji kaynağı olan jeotermal devreye girdiğinde bölgede fevkalade bir gelişim bekliyoruz.\" diye konuştu.
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Vali Şıldak, bu sayede Balıkesir'in üretim hacminin genişleyeceğini, kentin başka iller için iyi bir model olacağını ifade etti.

Balıkesir'in büyük avantajlara sahip olduğunu söyleyen Şıldak, İstanbul-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ayvacık-Küçükkuyu tünellerinin hizmete girmesiyle Trakya ve İstanbul'un Anadolu'ya daha yakın hale geldiğini belirtti.

Şıldak, Balıkesir'in, özellikle batı illeri ile Ege ve Akdeniz'e uzanan bölümde kavşak nokta olma özelliği taşıdığına işaret ederek, iki havalimanı bulunan kentin, demir ve deniz yolu ulaşımı varlığının da ihracat için gerekli nitelikte olduğunu dile getirdi.

Şehrin tarımdaki sıçramasının bu tür girişimlerle devam ettiğini belirten Vali Şıldak, \"Biz bu durumdan mutluluk duyuyoruz. Şimdiden yatırım yapacak çiftçi ve üreticilerimize, firmalara hayırlı olmasını temenni ediyoruz.\" dedi.
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İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da Balıkesir'in \"Türkiye'yi doyuran il\" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi.

Kentin özellikle seracılıkta ön plana çıkması için bütün iklim koşullarının uygun olduğunu ifade eden Alkan, \"Biyokütle enerji tesisi de OSB'de kullanılarak bitkisel atıklar enerjiye dönüşecek ve çevre dostu bir yaklaşımla üretim yapılacak. Tarıma Dayalı İhtisas OSB'miz inşallah dünyanın en büyük sera organize sanayi bölgesi olacak.\" diye konuştu.
8 bin dekar alana kurulacak: 10 bin kişiye iş kapısı açılacak 250 bin ton sebze üretilecek
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yıllık 250 bin ton sebze üretilmesi ve 10 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.
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