Ekonomi Altın fiyatları hafta ortasında hareketli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları hafta ortasında hareketli

Ağustos ayına girilmesi ile birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ağustos 2021 bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haber Merkezi Yeni Şafak
4 Ağustos Çarşamba altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Altın fiyatları yakından izleniyor. Düğün ve nikah sezonuna paralel bir şekilde çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi yükseldi. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı alış satış rakamları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte güncel altın rakamları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 490,11

SATIŞ(TL) 490,22

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 793,00

SATIŞ(TL) 809,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.587,00

SATIŞ(TL) 1.618,00

CUMHRİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.168,00

SATIŞ(TL) 3.223,00

Dolardaki düşüş sonrası dibe vurdu: İşte altında son fiyatlar
FOTOĞRAF 13
Title
Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından 484,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
Title
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 487 liradan tamamladı.
Title
Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlayarak 482,9 lira ile 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 484,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.
Title
Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.
Title
Çeyrek altın fiyatları 3 Ağustos Salı günü saat 08.30'da kaydedilen verielre göre 777 lira alış ve 794 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Title
SPOT ALTIN TLGR FİYATI Alış: 486,17 - Satış: 486,26
Title
ALTINONS ($) FİYATI Alış: 1.811,86 - Satış: 1.812,11
Title
CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 3.111,51 - Satış: 3.170,40
Title
YARIM ALTIN FİYATI Alış: 1.550,90 - Satış: 1.590,06
Title
ZİYNET ALTINI FİYATI Alış: 3.111,51 - Satış: 3.170,40
Title
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 266,31 - Satış: 319,91
Title
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 438,45 - Satış: 469,41
Title
ATA ALTIN FİYATI Alış: 3.190,00 - Satış: 3.267,00
Dolardaki düşüş sonrası dibe vurdu: İşte altında son fiyatlar
Gram altın fiyatları dolar kurundaki düşüşle birlikte gerilemeye başladı. Yatırımcılar yaşanan düşüş sonrası gram altının fiyatının kaç lira olduğunu, çeyrek altının ise ne kadardan satıldığını merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum.


Abone Ol Google News
Bölgedekievler tahliye ediliyor

Bölgedeki
evler tahliye ediliyor

Aydın'daki orman yangınında alevler yön değiştirdi.
Bir şehitdört yaralı var

Bir şehit
dört yaralı var

İhbara giden polis aracı otomobille çarpıştı.
Devlet millet el ele yangınla mücadele: Binlerce vatandaş orman kahramanları için seferber oldu

​İşte ajansların “Help Turkey" manipülasyonunun detayları.

Yeni hasta grubunun büyük bölümünü gençler oluşturuyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık yaptı.

'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'
253 bin kişinin<br>girişi engellendi

253 bin kişinin
girişi engellendi

Kılıçdaroğlu'na rakamlarla cevap verdi.

Araçtan sıçradı<br>üç hektarı kül etti

Araçtan sıçradı
üç hektarı kül etti

​Manisa Akhisar'da korkutan orman yangını.
İçler acısı görüntü

İçler acısı görüntü

​Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi.

​Sosyal medya ve dezenformasyon konularında çalışan İngiliz uzman Jones, Yeni Şafak'a anlattı.
Mehmetçik görevlendirildi

Mehmetçik görevlendirildi

MSB'den Isparta ve Denizli'deki orman yangına destek.

​Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

​Orman yangınları tarihi dokuyu da tahrip etti.

​Gözlemci statüsü verilmesi kararına ortak girişimle engel.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.