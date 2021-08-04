Altın fiyatları hafta ortasında hareketli Ağustos ayına girilmesi ile birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ağustos 2021 bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haber Merkezi 04 Ağustos 2021, 08:19 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2021, 08:26 Yeni Şafak