Ekonomi 4 bakanlıktan ortak kira çalışması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

4 bakanlıktan ortak kira çalışması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bozdağ, ev sahibi ve kiracıları sık sık karşı karşıya getiren kira ihtilaflarıyla ilgili 4 bakanlığın ortak çalışma yürüttüğünü söyledi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
4 bakanlıktan ortak kira çalışması
Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bozdağ, ev sahibi ve kiracıları sık sık karşı karşıya getiren kira ihtilaflarıyla ilgili 4 bakanlığın ortak çalışma yürüttüğünü söyledi. Ortaya çıkan formülün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduktan sonra gerekli adımların atılacağını belirten Bozdağ, “Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hazırlıklar bittiğinde TBMM’de de değerlendirilecek, Meclis’imizin kabulü halinde de yasalaşacaktır” bilgisini verdi.

MÜŞTEREK ÇALIŞMA

Bozdağ şunları kaydetti: “Kiralarla ilgili bir çalışma var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız müşterek bir çalışma yürütüyor. Buna ilişkin de bir değerlendirme yapılıyor. Ortaya çıkan formül Cumhurbaşkanı’mıza arz edildikten sonra değerlendirilecek ve arkasından da gerekli adımlar atılacak.”

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