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TÜRKİYE EKONOMİSİ

4 milyar bütçeyle yardıma koşacak

Dünya üzerindeki ihtiyaç sahiplerine el uzatan Türk Kızılay’ı yaptığı yardımlarla bütün dünyada örnek olmayı sürdürüyor. Bu yıl 27 milyon insanla temasa geçen Kızılay; gelecek yıl 46 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Daha fazla yardım için gelir getirici faaliyetleri arttırmayı planladıklarını anlatan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 2018 için 4 milyarlık bütçe hedeflediklerini söyledi.

Arzu KurumYeni Şafak
Kızılay Başkanı Kerem Kınık
Kızılay Başkanı Kerem Kınık

Dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine el uzatan Türk Kızılayı, yaptığı yatırımlar ve devreye alacağı yeni projelerle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürecek. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, dün İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında 2017 yılında sürdürdükleri faaliyetleri ve 2018 yılına ilişkin projeleri paylaştı. 2018’de 4 milyar liralık bütçeyle insani yardım ulaştırmayı hedefledikleri bilgisini paylaşan Kerem Kınık, daha fazla yardım için iki yeni fabrika kurma hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

KÜLLİYEYİ TOKİ YAPACAK

Ankara’da temelini atacakları Kızılay Külliye’si için proje çalışmalarının son noktaya geldiğini aktaran Kınık, “Külliyemiz yaklaşık 80 bin metre kapalı alanla Kızılay ve Kızıl Haç’ın dünyanda sahip olduğu dernekler arasında en büyük yönetim merkezi olacak. Projenin bütçesel büyüklüğünün netleşmesi akabinde TOKİ ile nihai yapım sözleşmesini imzalayarak; çalışmalara başlayacağız” dedi.

ATIL FABRİKA İÇİN ONAY

Prefabrik ev üretimi için oluşturacakları fabrika için başbakan ve bakanlıktan onay aldıklarını dile getiren Kerem Kınık şunları söyledi: “Bunun için Malatya’da 1980’lerde inşa edilmiş olan 52 bin metrekare atıl bir vagon fabrikasını kullanacağız. Dünyanın en büyük afet ve insani barınma sistemleri fabrikasına dönüşecek.” Kınık, burada yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edileceğini aktardı. İçecek segmentinde ihracat kapasitelerinin her geçen gün biraz daha katlandığını anlatan Kınık, “Şuanda üretim kapasitemizin sonundayız. Ürettiğimiz ürünlerin tamamı da satılıyor” bilgisini paylaştı.

2 YENİ FABRİKA YATIRIMI

2018 yılında hem Afyon hem de Erzincan’da iki yeni fabrika daha kuracaklarını ifade eden Kınık, “4 fabrikayla hem yurt içi hem de yurt dışı içecek pazarında büyüme stratejimiz sürecek” dedi. Kınık, bu yatırımla daha fazla ihracat ve döviz girdisi sağlanacağını belirterek, istihdam için de ek katkı oluşturacağını bildirdi.

4 MİLYARLIK BÜTÇE AYRILDI

2018’de 4 milyar lira bütçeyle insani yardım ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Genel Müdür Kerem Kınık, “Gelecek yıl 46 milyon 400 bin kişiye temas ederek; 31 milyon 685 bin insana yardım ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Kınık şöyle devam etti: “2018 yılında bağışçı olarak, temas edeceğimiz kişi sayısında yüzde 70, yardım edeceğimiz insan sayısında yüzde 59, bütçe noktasında ise yüzde 66’lık bir büyüme öngörüyoruz”

  • 3 MİLYAR AVRO DAHA GELEBİLİR
  • Geçen hafta Brüksel’de 650 milyon avroluk yeni paket anlaşmasının imzalandığını ve 2018 sonuna kadar Kızılay Kart programının fonlandığını kaydeden Kınık, “Henüz imza atılmadı ama ikinci 3 milyar avroluk paketle ilgili görüşmelerimiz olumlu geçti. 2018 sonrası bu programın devam etmesi veya çeşitlendirilerek Türkiye’deki mültecilerin sıkıntılarının giderilmesi noktasında, Türkiye’nin harcadığı rakamın onda biri de olsa Avrupa Komisyonu’ndan destek sözü aldık.” dedi. Kınık, şartlı eğitim desteği çerçevesinde sağlanan bursun gelecek yıl 250 bine çıkarılacağını bildirdi.

Doğu Guta'da ambargoyu aştık

Suriye rejimi tarafından ambargo altında tutulan Doğu Guta bölgesindeki dramın insanlık krizine dönüştüğünü belirten Kınık, “Doğu Guta’da beş yıldır devam eden 400 bin insanın muhasara altında olduğu, içeriye insanı yardımın ulaştırılmadığı, hastalara tedavi hizmeti sunulamadığı Doğu Guta’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomatik trafiği, Kızılhaç Komitesi Federasyonu ve Suriye Kızılayı ile yapmış olduğumuz görüşmeler ilk meyvesini verdi" dedi.

BAKANLIKLA SAHRA HASTANESİ KURDUK

Doğu Guta’daki acil tedavi gereken hastaların Şam’daki hastahanelere nakledilmeye başlandığını aktaran Kınık, "Doğu Guta’daki insanı yardımları engelleyen Suriye rejiminin uyguladığı ambargoyu kaldırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaklaşık 8 milyon 700 bin insana, insani yardım ulaştırdıklarını kaydeden Kınık; “Şu an Güney Sudan’a yönelik 15 bin tonluk gıda nakliyatıyla ilgili çalışma sürüyor. Yemen’de kolera sayısı, 1,5 milyona yaklaştı. Binlerce insan hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığı ile 2 sahra hastanesi kurduk, 60 ton antibiyotiği Yemen’e gönderdik, 13 bin ton gıdayı Yemen’in bütün bölgelerine dağıttık” bilgisini paylaştı.

Kerem Kınık, gelecek yıl 10 milyon vatandaşa güvenli yaşam kültürü eğitimleri vermek, sertifikasyon eğitimleriyle farkındalık, bilinç, davranış değişikliği oluşturmak, yetenek kazandırmak ve ilerleyen süreçlerde alacakları tamamlayıcı eğitimlerle afetlere müdahale noktasında Türkiye afet müdahale organizasyonunun anlamlı bir parçası haline gelmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

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