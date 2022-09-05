Ekonomi 423 ova koruma alanı kapsamında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

423 ova koruma alanı kapsamında

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Yasemin Asan Yeni Şafak
423 ova koruma alanı kapsamında
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Yıldan yıla artan nüfusun beslenme gereksinimi ve refah seviyesinin yükselmesine bağlı olarak tüketim alışkanlıklarının değişmesi, gıda ihtiyacını dolayısıyla tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımını tüm dünyada daha da önemli kılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu doğrultuda sürdürülebilir tarım için bir dizi çalışma yürütüyor.

GIDA GÜVENLİĞİNİN AMBARLARI

Bu çalışmalardan biri de tarım arazilerinin sayısal toprak veri tabanının geliştirilmesi. Türkiye’de 32,5 milyon adet tarım parseli mevcut. Söz konusu parsellerin toplamı 24 milyon hektarı buluyor. Bu tarım alanlarının tamamında 2023 yılı sonuna kadar toprak veri tabanının güncel hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar çerçevesinde ovalar da sayılaştırıldı. Toplam alanı 9,2 milyon hektar olan 423 ovayı “büyük ova koruma alanı” ilan edildi. Bu alanlar gıda güvenliğinin ambarları olacak.

Tarım arazilerinin korunması istatistiklere de yansıdı. Buna göre; tarım dışına çıkarılan arazi miktarı 1989-2002 döneminde yıllık ortalama 140,6 bin hektarken bu rakam 2003-2018 döneminde yüzde 53 azalarak yıllık 60 bin hektara düştü.

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