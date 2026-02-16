45 gün sonra Mogadişu’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gemideyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon bağlantısı da kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı Bey’in mürettebatına seslenerek, “Nisan ayına kadar sürecek olan uzun bir yolculuğunuz var ama bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Bu kutlu yolculuğun hayırlara vesile olmasını diliyorum ve sizlere tekrar Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.