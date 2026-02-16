45 gün sonra Mogadişu’da

Türkiye'nin 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, yeni görevi için Mersin Taşucu Limanı’ndan Somali'ye uğurlandı. Düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Çağrı Bey, 45 günlük süre sonrasında Mogadişu Limanı'na ulaşacak” dedi.
Türkiye’nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’ndan hidrokarbon kaynak sondajı gerçekleştireceği Somali’ye törenle uğurlandı. Uğurlama töreni öncesi Taşucu Limanı’ndaki gemiye çıkarak incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yetkililerden brifing aldı. Bakan Bayraktar’a, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Muhammed ile Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur da eşlik etti. Bakan Bayraktar, daha sonra limanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Çağrı Bey 45 günlük bir süre sonunda Somali’ye ulaşacak. Çağrı Bey Sondaj Gemimizin nisan ayında Curad-1 olarak adlandırdığımız kuyu noktasına ulaşarak derin deniz sondaj faaliyetlerine başlamasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
SÜVEYŞ KANALI’NI KULLANMAYACAK
Çağrı Bey’in uzun bir yolculuğa çıkacağını anlatan Bayraktar, "Kule yüksekliği sebebiyle seyrini Süveyş Kanalı üzerinden yapamayacak. Akdeniz’i baştan sona geçtikten sonra Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu'na açılacak. Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu'nu geçerek Somali’ye ulaşacak” açıklamasında bulundu. Gemide yaklaşık 180 personelin görev alacağını belirten Bayraktar, Çağrı Bey’i de planlanan sondaj operasyonunda donanmanın yalnız bırakmayacağını söyledi. Oruç Reis’in daha önce Somali’de 3 deniz yetki alanında sismik araştırmaları başarıyla gerçekleştirdiğinin altını çizen Bakan Bayraktar, yapılan çalışmalar sonucunda Mogadişu’ya 372 kilometre uzaklıkta, su derinliği yaklaşık 3 bin 500 metre olan, toplamda 7 bin 500 metre derinlikte bir sondaj yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.
YOĞUN BİR ARAMA VE KEŞİF DÖNEMİNE GİRİYORUZ
Uluslararası ve kıtalararası operasyonla yeni bir döneme geçildiğini vurgulayan Bayraktar, "2016 yılında milli enerji ve maden politikamızın en önemli adımlarından biri olan denizlerde kendi gemileri ve personeli ile arama yapan bir ülke olma hedefini bir adım ileri götürüyor ve yurt dışında da gerek ortaklıklar gerekse münferiden yoğun bir arama ve inşallah keşif dönemine giriyoruz" diye konuştu. Pakistan ile anlaşmalar doğrultusunda bu yıl Pakistan deniz sahalarında da sismik çalışma yapılacağını aktaran Bayraktar, "Oruç Reis veya Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemilerimizden biri bu faaliyeti hayata geçirecek. Yine aynı şekilde Libya’da hem yeni sahalar hem de mevcut projeler üzerinde gerek operatör gerekse ortaklıklar yoluyla iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
1 MİLYON VARİL ÜRETİM HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ
2026 yılı başından bu yana üç önemli adım atıldığını belirten Alparslan Bayraktar, "8 Ocak’ta Exxonmobil, 5 Şubat’ta Chevron ve geçen perşembe günü de BP ile stratejik anlaşmalar imzaladık. Önümüzdeki hafta yine küresel bir şirket ile yurtdışında bir arama ortaklığı için imzaları atmayı planlıyoruz. Mevcut projeksiyonumuz ile 2028 yılında yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üreten Türkiye Petrollerini bu yeni stratejimiz ile inşallah önümüzdeki yıllarda 1 milyon varillik bir üretim kapasitesine ulaştıracağız" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mürettebata seslendi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gemideyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon bağlantısı da kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı Bey’in mürettebatına seslenerek, “Nisan ayına kadar sürecek olan uzun bir yolculuğunuz var ama bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Bu kutlu yolculuğun hayırlara vesile olmasını diliyorum ve sizlere tekrar Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.