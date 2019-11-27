5 milyar dolarlık swap hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti sonrası ilk anlaşma haberi geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması yenilendi. Böylece 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali olan işlem tutarı 5 milyar dolara yükseldi.

YEREL PARAYLA TİCARET ARTACAK

Yerel para ile ticareti artırmak adına yapılan bu hamleyle ülkeye para girişinin de hızlanması bekleniyor. Merkez Bankası tarafından yapılan basın açıklamasında, anlaşmanın temel hedefinin iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulanıyor. Açıklamada ayrıca, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha’da düzenlenen bir törenle tadil edilmiştir” ifadeleri yer alıyor.

SWAP NEDİR?

Halkbank tarafından Swap şöyle tanımlanıyor: Swap; İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir. Kelime anlamıyla iki tarafın karşılıklı olarak konusu ve değeri aynı olan iktisadi ve mali değerleri birbiriyle değiş - tokuş etmeleri anlamına gelir. Bu anlamda mübadele, değişim veya takas demektir.