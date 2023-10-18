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Ekonomi

5 milyon kişilik ilave istihdam

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı’na göre; Türkiye ekonomisi yılda ortalama yüzde 5 büyüyecek. Güçlü büyüme performansına bağlı olarak 5 milyon ilave istihdam sağlanması, işsizlik oranının da yüzde 7,5’e gerilemesi öngörülüyor. Plan dönemi sonunda gayri safi yurtiçi hasıla, 1 trilyon 589 milyar dolara çıkacak. Kişi başına düşen milli gelir de 17 bin 554 dolara yükselecek.

Cabir Turğut
04:00 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cari açığın azaltılmasını teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

Cari açığın azaltılmasını teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı ile Türkiye'nin uluslararası konumunun yükseltilmesi ve refahın artırılması amaçlanıyor. Makroekonomik ve finansal istikrar ile dengeli bir büyüme elde edilirken, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme sağlanacak. Plan çerçevesinde güçlü kamu maliyesi öncelendirilecek.


YILLIK ORTALAMA YÜZDE 5 BÜYÜME

Ekonominin 5 yıllık yol haritasını belirleyen plana göre; büyüme oranı ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşecek. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2023’te 1 trilyon 67 milyar dolara, 2028’de ise 1 trilyon 589 milyar dolara çıkarılacak. Kişi başına düşen milli gelirin de dönem sonunda 17 bin 554 dolar olarak hedeflenmesi dikkat çekiyor.


SANAYİNİN PAYINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Üretimin sektörel kompozisyonunda önemli bir değişim yaşanarak sanayinin GSYH içerisindeki payının dönem sonunda yüzde 26,9'a çıkması planlanıyor. Tarım sektörünün yıllık ortalama yüzde 3,1 büyümesi ve GSYH içerisindeki payının yüzde 6,2 olması öngörülüyor. Hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının da yüzde 57 olması bekleniyor.


İŞSİZLİK YÜZDE 7,5’E İNECEK

Plan döneminde, yıllık ortalama yüzde 3 artışla 5 milyon yeni istihdam oluşturulacak. Güçlü ekonomik büyüme performansına bağlı olarak toplam istihdam 36 milyon 638 bin kişiyi bulacak. İş gücüne katılım 40 milyon kişiye yaklaşacak. Böylece iş gücüne katılma oranı yüzde 56,7 seviyesine ulaşacak. Plan dönemi sonunda işsizlik oranı yüzde 7,5’ye gerileyecek.


#Ekonomi
#istihdam
#işsizlik
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