5 milyon turistle 5 milyar dolar gelir

Madrid ve Barselona uçuşlarıyla birlikte AJet’in sadece 2025 yılı içerisinde 16 yeni dış hat açmış olacağını kaydeden Bolat, “Yıl sonuna kadar 2 yeni dış hat daha açarak 2025 yılını başarıyla geride bırakacağız. AJet şu anda Ankara'dan yurt dışına ve yurt içine en fazla sefer yapan hava yolu durumundadır” diye konuştu.

Ankara'yı ve İç Anadolu'yu çevre illeriyle beraber turizm destinasyonu olarak konumlandıran proje kapsamında Ankara'da iki gün, çevresindeki illerin bir ya da ikisinde üç gün geçirebilecekleri paketler oluşturacaklarını anlatan Bolat, “Böylece ülkemizin turizm potansiyelini tüm Türkiye'ye ve 12 aya yaymaya çalışıyoruz” dedi. Bolat, Ankara için 2028’de 5 milyon turist ve 5 milyar dolar gelir sağlama hedefi koyduklarını kaydetti. Bolat, sağlık turizmi için Ankara’ya özel paketler düzenleyecekleri gibi Ankara’da okuyan yabancı öğrencilerin tatillerini aileleri ile birlikte Ankara’da geçirmeleri için de kampanyaları olacağını ifade etti. Bolat ayrıca “kazan-kazan, uç-uç” yaklaşımı ile başta ABD, Çin ve Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke ile diplomasi yürüttüklerini açıkladı.