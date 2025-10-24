5 milyon turistle 5 milyar dolar gelir

Ankara’yı hava yolu ile dünyaya entegre edecek olan AJet, başkent için yakın vadede 5 milyon turist ve 5 milyar dolar gelir hedefi koydu. AJet, Ankara’dan direkt uçuş yapılan yurt dışı destinasyon sayısını ise 34 ülkede 50 şehre çıkarmayı hedefliyor.
THY ve Ajet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “kazan-kazan, uç-uç” yaklaşımıyla başta ABD, Çin ve Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke ile karşılıklı uçuşlar için diplomasi yürüttüklerini açıkladı.
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Ankara’dan İspanya’nın Barselona ve Madrid kentlerine dün gerçekleşen ilk seferler öncesinde gazetecilerle bir araya gelerek, “Dünyayı Ankara’ya bağlama” projelerinin detaylarını paylaştı.
AJET’E MİLLİ KOLTUK
Bolat, AJet’in ilk uçuşunu 2024 Mart ayında gerçekleştirdiğini anımsatarak, AJet’in bugün 34 ülkede 100 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Bolat, “İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 29 ülkede 52 şehre, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 26 ülkede 35 şehre sefer düzenleyen AJet, havacılığın yeni yıldızı olmaya aday olduğunu kanıtladı” dedi. Bolat, AJet uçaklarına yerli milli koltuklar da yerleştirilmeye başlandığını kaydetti.
TURİZMİN DE BAŞKENTİ OLACAK
Madrid ve Barselona uçuşlarıyla birlikte AJet’in sadece 2025 yılı içerisinde 16 yeni dış hat açmış olacağını kaydeden Bolat, “Yıl sonuna kadar 2 yeni dış hat daha açarak 2025 yılını başarıyla geride bırakacağız. AJet şu anda Ankara'dan yurt dışına ve yurt içine en fazla sefer yapan hava yolu durumundadır” diye konuştu.
Ankara'yı ve İç Anadolu'yu çevre illeriyle beraber turizm destinasyonu olarak konumlandıran proje kapsamında Ankara'da iki gün, çevresindeki illerin bir ya da ikisinde üç gün geçirebilecekleri paketler oluşturacaklarını anlatan Bolat, “Böylece ülkemizin turizm potansiyelini tüm Türkiye'ye ve 12 aya yaymaya çalışıyoruz” dedi. Bolat, Ankara için 2028’de 5 milyon turist ve 5 milyar dolar gelir sağlama hedefi koyduklarını kaydetti. Bolat, sağlık turizmi için Ankara’ya özel paketler düzenleyecekleri gibi Ankara’da okuyan yabancı öğrencilerin tatillerini aileleri ile birlikte Ankara’da geçirmeleri için de kampanyaları olacağını ifade etti. Bolat ayrıca “kazan-kazan, uç-uç” yaklaşımı ile başta ABD, Çin ve Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke ile diplomasi yürüttüklerini açıkladı.
Barselona sonrası Erbil ve Bağdat var
- AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, pandemiden sonra Ankara'daki dış hat sayısını üç kat büyüttüklerini anlatırken, “Halihazırda Ankara'dan 26 ülkede 35 kente haftada 135 sefer icra ediyoruz. Hedefimiz bunu 34 ülkede 50 şehre çıkarmak. 2025 yılı içinde Ankara'dan şimdiye kadar yeni 4 dış hat noktası açtık. Madrid ve Barselona sonrası Erbil seferimizi açıyoruz. Kasım'ın 3'ünde de Bağdat seferini açacağız. Bu sene şu ana kadar 6 tane yeni nesil MAX uçağımız filomuza girdi. Önümüzdeki sene 103 uçağa ulaştığımızda toplam filomuzun yüzde 70'i yeni nesil uçaklardan oluşacak” diye konuştu. Sarp, AJet millerinin harcanmasında yeni bir evreye geçeceklerini söyledi.