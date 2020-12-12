50 kuruşluk artış üreticiyi rahatlattı

Süt üreticilerinin aylardır dört gözle beklediği çiğ süt fiyatları netleşti. Ulusal Süt Konseyi (USK) soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak-30 Nisan 2021 için litre başına 2,8 lira olduğunu açıkladı. Konseyin internet sitesindeki duyurusunda, söz konusu tarihler arasında yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 protein içeren çiğ sütün litresi için tavsiye fiyatının 2,8 lira olarak belirlendiği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda bu yıl ekim-aralık ile 2021’in ilk 4 ayı için çiğ süt destekleme priminin litre başına 0,3 lira olduğu da kaydedildi. USK’ya göre, 15 Kasım 2019’dan bu yana 2,30 lira olan çiğ süt tavsiye fiyatında böylece 50 kuruşluk bir artış yapılmış oldu. Fiyatı değerlendiren sektör temsilcileri, 50 kuruşluk artışla birlikte, devlet destek ve teşvikleriyle fiyatın 3.10 kuruşu bulduğunu belirtiyor. Zor bir dönemden geçildiğine dikkat çeken temsilciler, bir nebze de olsa rahatladıklarına işaret ediyor.

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Tevfik Keskin

DÖVİZDEKİ GERİLEME OLUMLU YANSIDI

Daha önce yapılan zamların bir yıllık olduğu bilgisini paylaşan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, açıklanan söz konusu rakamın 4 ay geçerli olacağını hatırlattı. Pandemiden dolayı üreticiler olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Keskin, “Fiyatlar geçen yıl 2.30+10 kuruş olarak açıklanmıştı. Bu yıl 2.80+30 kuruş olarak açıklandı. Böylece destekle birlikte sütün fiyatı 3 lira 10 kuruş oldu. Üreticiler açısından bu fiyat çok memnuniyet verici olmasa da, üreticiyi rahatlattı” diye konuştu. Öbür taraftan yem fiyatlarına yüzde 60 zam geldiğini aktaran Keskin, “Döviz kurlarında yaşanan gerileme girdi maliyetlerimize olumlu yansıdı” ifadelerini kullandı.

FİYAT TATMİN EDİCİ DEĞİL

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu ise, girdi maliyetlerin çok yüksek olduğuna işaret ederek, zammın tatmin edici olmadığını söyledi. Solakoğlu, öbür taraftan devlet destek ve teşfiğinin artmasının bir nebze de olsa sevindirici olduğunu belirtti. Solakoğlu, zamların raflara yansıyacağını ifade etti.

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Tarık Tezel

YARALARA MERHEM OLACAK

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel de, açıklanan fiyatın 2020’nin yaraları için merhem olacağını ifade etti. “Üreticinin uzun süredir beklediği bu fiyat artışının girdi maliyetlerini karşılayamasa da bu dönemde herkes birtakım zararları göğüslemek zorunda” diyen Tezel şöyle devam etti: “Örneğin söz konusu dönemde SETBİR üyesi şirketler de diğer girdi maliyetlerindeki ortalama yüzde 30 oranındaki artışa rağmen son ürün fiyatlarına zam yapmadılar. Umuyorum ki salgın atlatılıp normale dönüldükten sonra herkes sıkıntısını geride bırakıp feraha ulaşacaktır.”