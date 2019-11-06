Ekonomi 50 yıllık hayal gerçek oluyor Botan Köprüsü Türkiyenin en yükseği olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

50 yıllık hayal gerçek oluyor: Botan Köprüsü Türkiye'nin en yükseği olacak

50 yıllık hayal gerçek oluyor: Botan Köprüsü Türkiye'nin en yükseği olacak

1970’lerde ilk ihalesi yapılan Türkiye’nin en yüksek köprüsü, Bitlis’in Hizan ile Siirt’in Pervari ilçeleri arasında yapılarak açılış için gün sayıyor. 450 metre uzunluktaki ve 120 metre yükseklikteki köprü, 2015 yılında yeniden ihale edilmesinin ardından bu yılın sonunda hizmete açılması bekleniliyor.

Haber Merkezi İHA
İki ili birbirine bağlayacak olan Botan Köprüsü, Türkiye’nin en uzun köprüsü olarak tarihe geçecek.
İki ili birbirine bağlayacak olan Botan Köprüsü, Türkiye’nin en uzun köprüsü olarak tarihe geçecek.

Bitlis’in Hizan ilçesi ile Siirt’in Pervari ilçelerini birbirine bağlayan ve Botan Çayı üzerinde inşa edilen Botan Köprüsü, Türkiye’nin en uzun köprüsü olarak da tarihe geçecek.

Botan Çayı üzerinde 3 köprü ve 65 kilometrelik yolda, ayrıca kar tünelleri de inşa edildi. 450 kişinin çalıştığı köprü inşaatında sona yaklaşılırken, 450 metrelik köprünün yüksekliği ise 120 metre art germeli dengeli konsol Botan Köprüsü bölgede de ilk olacak.

DHA
Botan Çayı üzerinde inşa edilen Botan Köprüsü, Türkiye’nin en uzun köprüsü olarak da tarihe geçecek.

Köprünün projesine 1970’li yıllarda başlanmış, çeşitli sebeplerden dolayı inşaatı tamamlanamamış. 2015 yılında yapımını üstlenen firma 65 kilometrelik yol ve köprüleri tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Botan Çayı üzerinde inşa edilen Botan Köprüsü, Türkiye’nin en uzun köprüsü olarak da tarihe geçecek.

"Botan Köprüsü, 120 metre yüksekliğindedir"


Bölge ve iklim şartlarını sonuna kadar zorladıklarını belirten Şantiye Şefi Cezmi Avcı, projenin Bitlis, Hizan ile Siirt’in Pervari ilçesini birbirine bağlayacağını söyledi.

DHA
450 kişinin çalıştığı köprü inşaatında sona yaklaşılırken, 450 metrelik köprünün yüksekliği ise 120 metre art germeli dengeli konsol Botan Köprüsü bölgede de ilk olacak.

Avcı, “Köprümüz art germeli dengeli konsol köprü olarak bölgede bir ilk. Botan Köprüsü, 450 metre uzunluğunda ve 120 metre yüksekliğindedir. Köprüde son imal aşamasına gelmiş bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki bir ay hava şartları elverişli olursa, köprüyü bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

450 metre uzunluktaki ve 120 metre yükseklikteki köprü, 2015 yılında yeniden ihale edilmesinin ardından bu yılın sonunda hizmete açılması bekleniliyor.

“Şantiye olarak 450 elemanla çalışıyoruz”


Avcı, Botan Köprüsü’nde iklim şartları nedeniyle kısa süreli aksamalar olsa da çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade ederek, “Firma olarak burada 60-65 kilometre yol bitirmiş durumdayız. Bununla beraber Botan Köprü imalatı başladı. Şantiye olarak 450 elemanla çalışıyoruz. Mevsimsel özelliklerden dolayı, kış aylarından dolayı şantiyede ara ara duraksama yaşadık. Kış aylarında fazla çalışmadık. Türkiye’de bacak açıklığı olarak en büyük açıklığa sahip olduğu için Botan Köprüsü Türkiye’de bir ilk. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bir ay sonra burayı trafiğe açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

2015 yılında yapımını üstlenen firma 65 kilometrelik yol ve köprüleri tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

"Proje 50 yıl önceye dayanıyor"

Bacakların arasındaki uzunluğun 120 metre olduğunu da sözlerine ekleyen Avcı, şöyle devam etti:

  • "Bacak kalınlıkları 10 metreye 10 metredir. Topraktaki uzunluğu da hesaba katarsak, 165 metrelik yüksekliğe sahip. Yol platformu 14 metre, korkulukları ve yürüyüş yolları ile dizayn ediliyor. Buradaki çalışmalara firma olarak bizler 2015 yılında başladık. Ancak proje 50 yıl önceye dayanıyor. Ama imalatına 2015 yılında başlandı. Şeflerin desteklenmesi, temellerin açılması, temellerin güçlendirilmesi ve bu aşamaya gelmesi 2015 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirildi. Hedefimiz 2018 yılıydı. Bir aksaklıktan dolayı 2019 yılına yansıdı. İnşallah 2019 sezon sonu açmayı hedefliyoruz. Bunun dışında şu an yaya korkulukları, genleşme derzleri, aydınlatma imalatları devam ediyor. Tamamen betonarme imalat bittikten sonra üst yapı imalatlarımızı da bu ay sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz."

Botan Çayı üzerinde inşa edilen Botan Köprüsü, Türkiye’nin en uzun köprüsü olarak tarihe geçecek.

"Devletimiz bu bölgeye çok büyük yatırımlar yaptı"


Şantiye Şefi Cezmi Avcı, yolun tamamlanmasının ardından Hizan ile Pervari’nin birbirine bağlanacağını ifade ederek, "Daha önce gördüğünüz patika yollardan vatandaşlar geçiyordu. Sağ olsun devletimiz bu bölgeye çok büyük yatırımlar yaptı. Köprü, Pervari’ye bağlı Beğendik beldesi ile Pervari sınırında bulunuyor. Beğendik ve Pervari’yi bağlama görevini görecek. Şu an bulunduğumuz konum Pervari’ye bağlı Beğendik beldesi. Botan Köprüsü’nden Pervari’ye yaklaşık 20 kilometre. Buradan Beğendik’e 2 kilometre. Bu bittiği takdirde Hizan, Beğendik, Pervari, Siirt ve Bitlis’i birbirine bağlayacaktır. Projenin adından da anlaşıldığı gibi Küçüksu Yol Ayrımı Pervari İl Yolu. İnşallah halkımız burada rahat bir şekilde ulaşımını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

50 yıllık hayal gerçek oluyor: Botan Köprüsü Türkiye'nin en yükseği olacak
FOTOĞRAF 18
Title
1970’lerde ilk ihalesi yapılan Türkiye’nin en yüksek köprüsü, Bitlis’in Hizan ile Siirt’in Pervari ilçeleri arasında yapılarak açılış için gün sayıyor.
Title
Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçelerini birbirine bağlayan ve Botan Çayı üzerinde inşa edilen Botan Köprüsü, Türkiye'nin en uzun köprüsü olarak da tarihe geçecek.
Title
Botan Çayı üzerinde 3 köprü ve 65 kilometrelik yolda, ayrıca kar tünelleri de inşa edildi. 450 kişinin çalıştığı köprü inşaatında sona yaklaşılırken, 450 metrelik köprünün yüksekliği ise 120 metre art germeli dengeli konsol Botan Köprüsü bölgede de ilk olacak.
Title
Köprünün projesine 1970'li yıllarda başlanmış, çeşitli sebeplerden dolayı inşaatı tamamlanamamış. 2015 yılında yapımını üstlenen firma 65 kilometrelik yol ve köprüleri tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.
Title
Bölge ve iklim şartlarını sonuna kadar zorladıklarını belirten Şantiye Şefi Cezmi Avcı, projenin Bitlis, Hizan ile Siirt'in Pervari ilçesini birbirine bağlayacağını söyledi.
Title
Avcı, “Köprümüz art germeli dengeli konsol köprü olarak bölgede bir ilk. Botan Köprüsü, 450 metre uzunluğunda ve 120 metre yüksekliğindedir. Köprüde son imal aşamasına gelmiş bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki bir ay hava şartları elverişli olursa, köprüyü bitirmeyi hedefliyoruz dedi.
Title
Avcı, Botan Köprüsü'nde iklim şartları nedeniyle kısa süreli aksamalar olsa da çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:
Title
“Firma olarak burada 60-65 kilometre yol bitirmiş durumdayız. Bununla beraber Botan Köprü imalatı başladı. Şantiye olarak 450 elemanla çalışıyoruz. Mevsimsel özelliklerden dolayı, kış aylarından dolayı şantiyede ara ara duraksama yaşadık. Kış aylarında fazla çalışmadık. Türkiye'de bacak açıklığı olarak en büyük açıklığa sahip olduğu için Botan Köprüsü Türkiye'de bir ilk. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bir ay sonra burayı trafiğe açmayı hedefliyoruz.
Title
Bacakların arasındaki uzunluğun 120 metre olduğunu da sözlerine ekleyen Avcı, şöyle devam etti:
Title
“Bacak kalınlıkları 10 metreye 10 metredir. Topraktaki uzunluğu da hesaba katarsak, 165 metrelik yüksekliğe sahip. Yol platformu 14 metre, korkulukları ve yürüyüş yolları ile dizayn ediliyor. Buradaki çalışmalara firma olarak bizler 2015 yılında başladık. Ancak proje 50 yıl önceye dayanıyor. Ama imalatına 2015 yılında başlandı. Şeflerin desteklenmesi, temellerin açılması, temellerin güçlendirilmesi ve bu aşamaya gelmesi 2015 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirildi. Hedefimiz 2018 yılıydı. Bir aksaklıktan dolayı 2019 yılına yansıdı. İnşallah 2019 sezon sonu açmayı hedefliyoruz. Bunun dışında şu an yaya korkulukları, genleşme derzleri, aydınlatma imalatları devam ediyor. Tamamen betonarme imalat bittikten sonra üst yapı imalatlarımızı da bu ay sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.
Title
Avcı, yolun tamamlanmasının ardından Hizan ile Pervari'nin birbirine bağlanacağını ifade ederek, şunları belirtti:
Title
Daha önce gördüğünüz patika yollardan vatandaşlar geçiyordu. Sağ olsun devletimiz bu bölgeye çok büyük yatırımlar yaptı. Köprü, Pervari'ye bağlı Beğendik beldesi ile Pervari sınırında bulunuyor. Beğendik ve Pervari'yi bağlama görevini görecek. Şu an bulunduğumuz konum Pervari'ye bağlı Beğendik beldesi.
Title
Botan Köprüsü'nden Pervari'ye yaklaşık 20 kilometre. Buradan Beğendik'e 2 kilometre. Bu bittiği takdirde Hizan, Beğendik, Pervari, Siirt ve Bitlis'i birbirine bağlayacaktır. Projenin adından da anlaşıldığı gibi Küçüksu Yol Ayrımı Pervari İl Yolu. İnşallah halkımız burada rahat bir şekilde ulaşımını sağlayacaktır.
Title
Title
Title
Title
Title
50 yıllık hayal gerçek oluyor: Botan Köprüsü Türkiye'nin en yükseği olacak
1970'lerde ilk ihalesi yapılan Türkiye'nin en yüksek köprüsü, Bitlis'in Hizan ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasında yapılarak açılış için gün sayıyor. 450 metre uzunluktaki ve 120 metre yükseklikteki köprü, 2015 yılında yeniden ihale edilmesinin ardından bu yılın sonunda hizmete açılması bekleniliyor.


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