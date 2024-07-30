500'ü aşkın iş insanı MESS'in ‘Bugünü Yönet Geleceği Hayal Et’ etkinliğinde buluştu

“Ülkemizin küresel değer zincirinde ilerlemesi, gençlere istihdam yaratılması, ortak refahın artması ve sürdürülebilir finansal istikrarın temin edilmesi hepimizin ortak amacı. Bu amaç doğrultusunda MESS olarak, yeni nesil sendikacılık anlayışını benimsiyoruz. Bu anlayış ile de birçok önemli projeyi hayata geçiyoruz. Bir sendika tarafından dünyada ilk kez kurulan Ortak Satınalma Platformunu, Çalışan Avantaj Programını ve ülkemizin alanındaki en kapsamı burs programını üyelerimizle birlikte hayata geçirdik. Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşüm (ikiz dönüşüm) süreçlerine rehberlik etmek üzere 2020’de kurduğumuz ve Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Ağı’na seçilen MEXT Teknoloji Merkezimiz ile Microsoft, Amazon gibi partnerler ile 15 sektörde 500 firmaya hizmet ediyoruz”