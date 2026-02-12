50'inci yılda yeni fabrika

Reis Gıda, yarım asra yaklaşan marka tecrübesini 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlediği etkinlikte paylaştı. Türk çiftçisinin ürettiği ürünlerin hem iç hem de dış pazarda değer görmesini hedefleyerek yola çıktıklarını anlatan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, bugün geldikleri noktanın ticari bir başarı olmaktan öte dünyada yer alma meselesi olduğunu söyledi. Reis, tarım ihracatında ilk 10'da yer alan ABD, Hollanda, Almanya, Fransa, Avustralya, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelere, Türkiye'de yetişen ürünleri dünya fiyatlarının üzerinde satabilme başarısını gösterdiklerine dikkat çekti.

KADIN İSTİHDAMINA ÖNCELİK

Planladıkları yeni yatırıma dair bilgiler de veren Mehmet Reis, "Gelecek dönemde, inşaatına başladığımız yaklaşık 22 bin metrekarelik bir alanda kapasite artışına gideceğiz. Yeni yatırım, mevcut fabrikamıza çok yakın bir noktada, İstanbul Esenyurt'ta olacak. Robotik üretim ile hizmet verecek tesisimizde çalışanın ağırlıklı oranını kadınlar oluşturacak" dedi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR GEN MERKEZİ

Reis, dünyada bakliyata yönelimin arttığına işaret ederek, "Son 20-30 yıla baktığımızda hem ekim alanlarının hem de kişi başı tüketimin arttığını görüyoruz. Türkiye ise her şeyden önce bir bakliyat ülkesi. Pek çok ürünün 'gen merkezi' olarak kabul edilebilecek bir konumdayız. İklim şartlarımız, topraklarımızın bereketi ve tohum çeşitliliğimizle bu artan küresel talebi karşılayabilecek büyük bir potansiyele sahibiz. Türkiye, tarım ürünleri dış ticaretinde son yıllarda 6-7 milyar dolarlık fazla veriyor ve biz bu rakamı daha da artırabiliriz" diye konuştu.

MART AYI SONUNA KADAR ZAM YOK

Reis Gıda, fiyat sabitleme kampanyalarıyla da enflasyonla mücadeleye önemli katkılar sunuyor. Şirket, ilk fiyat sabitlemesini 1995 yılında Ramazan ayı boyunca uyguladı. 2001 krizinde de 2 ay fiyat sabitleme kararı aldıklarını anımsatan Mehmet Reis, "2022 yılında ise temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi sürecinde perakende satış noktalarıyla birlikte tüketicilerimize yüzde 7’lik bir destek sağladık. 2024 ve 2025 yılında da fiyatları sabitledik. Şimdi de kasım ayı fiyatlarıyla mart sonuna kadar sabit fiyat uygulamasına geçtik" ifadelerini kullandı.

Işılay Reis, Mehmet Reis.

30 bin noktada hizmet veriyor

Reis Gıda 4 kıtada 26 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Reis ürünleri hem iç hem dış pazarlarda otel, restoran ve toplu tüketim projeleri dâhil yaklaşık 30 bin noktada satılıyor. İhracatta özellikle katma değerli ürünlerin öne çıktığını dile getiren Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis, "Örneğin birkaç hafta önce katıldığımız Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda nohut unlarımız ve karabuğday unlarımız çok beğenildi. Siparişlerin ardından konteynerlarımızı hemen yola çıkardık" açıklamasında bulundu.







