50’yi aşkın ülkenin tanı kiti Türkiye’den

Türkiye’de hemen her sektöre yayılan girişimcilik ekosistemi önemli markaların doğmasının önünü açıyor. Türkiye’de biyoteknolıoji alanında da önemli girişimler bulunuyor. Bu girişimlerden biri olan ve 2010 yılında 5 kişilik bir ekiple kurulan Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji A.Ş., birçok farklı hastalığın erken tanı ve teşhisinde kullanılan tanı kitlerini ve cihazlarını ve gıda testlerini üretiyor.

Yüksek Ar-Ge ve üretim altyapısı, 100 kişiyi aşan uzman kadrosuyla, Anatolia Geneworks markası altında 350’den fazla tanı kiti ve cihazlarını üreten şirket, aralarında İtalya, İngiltere ve Fransa’nın da yer aldığı 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

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Alper Akyüz

350 FARKLI ÜRÜN

Firma bugün artık, enfeksiyon hastalıklarından GDO testlerine, genetik hastalıklardan, et veya süt türlerini saptamaya dek birçok farklı alanda kullanılan, toplam 350’nin üzerinde üründen oluşan geniş ve çeşitli bir ürün portföyüyle öne çıkıyor.

Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınıyla birlikte biyoteknoloji alanındaki iş yükü artış gösterirken, Anatolia Geneworks, 2020 yılının yaşanan talep patlamasının da etkisiyle 20 kat büyümeyle kapattı ve 422 milyon lira ciro elde etti.

2020 yılında üretimi artırdıklarını ifade eden Anatolia Geneworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, “2021 yılı, benzer performansla devam ediyor. 9. ay verilerine göre, 2020 yılının aynı döneminin verilerinde bir büyüme gerçekleştirdik” dedi.

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HEDEF AVRUPA VE UZAK DOĞU PAZARI

12 bin metrekare üzerine kurulu yeni Ar-Ge merkezlerinde yeni ürünleri piyasaya sürmek adına sıkı çalıştıklarını aktaran Akyüz, 2022 yılında da büyümeyi hızlandırarak sürdürmeyi hedeflediklerini aktardı. Firmanın ihracat performansına da değinen Akyüz, şöyle konuştu:

“2020 yılında yaklaşık 50 milyon dolarlık bir ihracatımız vardı. Bu senede benzer rakamlarla gidiyor. Avrupada açmayı düşündüğümüz birkaç şirket var. Almanya ve Hollanda hedef ülkelerimiz. 2022 yılında Avrupa ve Uzak Doğu’da faal olabileceğimizi söyleyebiliriz.”

Halka arza 10 kat talep

Anatolia Geneworks’un 14-15 Ekim tarihlerinde Ak Yatırım liderliğinde 30 aracı kurumdan oluşan geniş kapsamlı konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilen halka arzı, yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Ek satış hariç, satışa sunulan toplam 20.000.000 TL nominal değerli paylara 113.032 yatırımcıdan 9,75 kat talep gelen arzda, pay başına fiyat, 22,50 TL olarak belirlendi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, halka arzdan elde edecekleri gelirin yüzde 50’sinin yurt dışı yatırımlarına. %30’unun global satış pazarlama ağı oluşturulmasına, %20’sinin ise Ar-Ge faaliyetlerinin hızlandırılmasına yönelik kullanılacağını aktardı.

EKONOMİ Borsa İstanbul’da Gong Anatolıa Geneworks ve gelecek varlık yönetimi için çaldı