52 bin KOBİ’ye KOSGEB desteği

KOBİ'lerin ihracatının artırılması için yürütülen çalışmalara destek sunan KOSGEB, bu yıl KOBİ'lerin ihracat içindeki payını yüzde 34'e çıkarmayı öngörüyor. Başkanlık, finansman alanında da işletmeleri desteklemek için çalışma yürütüyor. KOSGEB'in, 2025'te finansman desteği sağlayacağı işletme sayısının 1.250 olması planlanıyor. İşletmelerin kapasitesini geliştirmesi için de hassas davranan KOSGEB, bu yıl 2 bin 200 işletmeye destek sunmayı öngörüyor. Kurum, bu yıl desteklerinde imalat sanayisinin payını da yükseltmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda geçen yıl yüzde 72,6 olan Başkanlık destekleri içindeki imalat sanayisinin payının bu yıl yüzde 74'ü bulması bekleniyor.