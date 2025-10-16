5G ihalesi bugün: Bir yılda tüm Türkiye'yi kapsayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün yapılacak 5G ilahesi hakkında açıklamalar yaptı. Uraloğlu, sonucu merakla beklenen ihalenin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda saat 10.30'da gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan, bir yıl içinde bütün Türkiye’yi kapsayacak 5G’nin Nisan 2026'dan itibarıyla hizmete gireceğini ifade etti.





2G VE 3G SÖZLEŞMELERİ UZAYACAK

Uraloğlu, ihale hakkında şunları söyledi: "700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak." Uraloğlu, 2029'da biten 2G ve 3G sözleşmelerini 5G ihalesiyle birlikte otomatik olarak uzatacaklarını da sözlerine ekledi.





YÜZDE 60 YERLİ VE MİLLİ

5G teknolojisinin, sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, “2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. 5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edildi. Yüzde 60'a varan yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz" diye konuştu.





22 MİLYON CEP TELEFONU 5G’YE UYUMLU

Bakan Uraloğlu, 5G'nin, nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacağını ve ilk sinyallerin buralardan alınacağını söyledi. 6G sürecinin de başladığını belirten Uraloğlu, yaklaşık 85 milyon abonenin 22 milyonunun 5G'ye uyumlu olduğunu kaydetti.



