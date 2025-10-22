5G yabancı yatırımı da hızlandırdı

Geçtiğimiz hafta ihalesi yapılan ve 1 Nisan 2026'da 81 il ve 922 ilçede aynı anda kullanıma başlanacak olan 5G yabancı yatırımları ülkeye çekmeye başladı. Vodafone Grubu, İspanya’daki 5G ve 6G araştırma inovasyon merkezini Türkiye’ye taşıma kararı aldı. Şirket, sadece Vodafone'un faaliyet gösterdiği bölgelere değil aynı zamanda diğer ülkelere de teknoloji ihraç etmeyi hedefliyor.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, operatörlerin 2G, 3G ve 4,5G için 2029'da bitecek imtiyaz sözleşmelerinin 5G ihalesiyle otomatik olarak uzatılması' kararının yeni yatırımların önünü açtığını kaydetti. Aksoy, İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında şirketin 5G sürecindeki hedeflerini paylaştı.

6G İÇİN TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAĞIZ

Türkiye’nin, 6G'ye giden yolda global ölçekte stratejik bir merkez haline geldiğine dikkat çeken Aksoy, şu bilgileri verdi: "Proje kapsamında İstanbul’da bir açık alan test ortamı kuruldu. Burada yeni nesil mobil şebekede Open RAN, Massive MIMO, RedCap ve Ambient IoT gibi birçok yeni teknoloji ve özelliğin test edildiği ve referans alındığı bir ortam sunulacak. Merkezde, hem yerli hem de uluslararası mobil tedarikçi firmalarımız olacak. 5G ve 6G’ye giden yol için yenilikçi çözümler tanıtılacak. Tedarikçiler bu çözümleri Vodafone Türkiye’nin test şebekesinde hayata geçirecek. BESTT ile Türkiye’yi hem yerel pazar hem de Vodafone Grubu’nun tüm pazarları için mobil şebekede bir inovasyon üssü konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu gelişme, Türkiye’nin global teknoloji ekosisteminde söz sahibi olmasına katkı sağlayacak." Aksoy, tesiste 5G ve 6G için geliştirilen araç, yazılım gibi teknolojilerin ihraç edileceğini de belirtti.

İHALENİN GERÇEK KAZANANI TÜRKİYE

Toplam 627 milyon dolar ödeyerek 700 MHz ve 3.5 GHz frekanslarını aldıklarını kaydeden Engin Aksoy ihalenin kazananının Türkiye olduğunu söyledi. Aksoy, "İhalede ödediğimiz tutarla 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Ülkemize uluslararası yatırım getiren tek operatör olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmek bizi memnun etti. Diğer tahsis edilen 3.5 GHz bandının %71’i ihale şartnamesiyle eşit olarak dağıtılmıştı. Geri kalan frekanslar için de her operatör kendi altyapısına ve ihtiyaçlarına göre tercihte bulundu. İhtiyacımız olan frekansları aldık" dedi. Aksoy, dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip Türkiye'deki tek operatör olarak 5G teknolojisine hazır olduklarını kaydetti.

UYUMLU CİHAZ KAMPANYALARI DEVAM EDECEK

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 5G’ye geçiş sürecinde hem altyapı hem de cihaz tarafında önemli adımlar attıklarını söyleyerek; Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo ve Nubia gibi markalarla yapılan iş birlikleri sayesinde uygun fiyatlı 5G cihazları Türkiye’ye getirdiklerini ve özel kampanyalarla erişimi kolaylaştırdıklarını söyledi. Altyapılarının 5G’ye tamamen hazır olduğunu vurgulayan Aksoy, umlaut’un testlerinde Türkiye’nin en yüksek performanslı mobil şebekesi seçildiklerini, 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il ve 922 ilçede 5G hizmeti sunacaklarını açıkladı.







