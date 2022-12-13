Ekonomi 630 bin yatırımcıya Platform hissesi Halka arz büyüklüğü 450,4 milyon TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

630 bin yatırımcıya Platform hissesi: Halka arz büyüklüğü 450,4 milyon TL

Albayrak Grubu şirketlerinden Platform Turizm’in hisselerine yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. 8-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen halka arza, satış büyüklüğünün 3,7 katına denk gelen 1,6 milyar liralık talep geldi. 630 bin 866 yatırımcıya 49 milyon 500 bin TL’lik hisse satıldı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
630 bin yatırımcıya Platform hissesi: Halka arz büyüklüğü 450,4 milyon TL
​Albayrak Grubu şirketlerinden Platform Turizm’in hisselerine yatırımcılar büyük ilgi gösterdi.

Albayrak Grubu şirketlerinden personel ve yolcu taşımacılığı, filo kiralama, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtımı, personel destek hizmetleri gibi hizmetler sağlayan Platform Turizm’in hisseleri yatırımcılardan büyük ilgi gördü. İnfo Yatırım aracılığıyla, Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret paylarının halka arzı 8–9 Aralık 2022 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşti.

HİSSE FİYATI 9,10 LİRA

Verilen bilgiye göre, Platform Turizm’in sermayesinin 220 milyon TL’den 244 milyon 750 bin TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 24 milyon 750 bin TL nominal değerli 24 milyon 750 bin adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 24 milyon 750 bin TL nominal değerli 24 milyon 750 bin adet pay olmak üzere toplam 49 milyon 500 bin TL nominal değerli 49 milyon 500 bin adet pay halka arz edildi. Platform Turizm paylarının mevcut halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 9,10 TL olarak açıklandı. Belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 450 milyon 450 bin TL olarak gerçekleşti.

EN FAZLA SATIŞ YERLİ YATIRIMCIYA

Platform Turizm’in halka arzına, satış büyüklüğünün 3,7 katı olan 1,6 milyar liralık talep geldi. Platform Turizm’in halka arzı kapsamında toplam 629 bin 921 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 888 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 57 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 630 bin 866 yatırımcı 49 milyon 500 bin TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirdi.

Birikim varlık borsa yolunda

  • Birikim Varlık Yönetim A.Ş’nin paylarının halka arzı “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşti. Konuya ilişkin Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 14,20 TL olurken, halka arz edilen 12 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Böylece halka arzda büyüklük 170 milyon 400 bin TL oldu. Açıklamaya göre, halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 17.34 katı talep geldi.

BORSADA GONG TÖRENİ YARIN

Platform Turizm Taşımacılık’ın borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle Borsa İstanbul’da yarın gong töreni düzenlenecek. Platform Turizm’in halka arz kodu #PLTUR olurken, şirket payları BİST Yıldız Pazar’da işlem görecek.

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