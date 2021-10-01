Ekonomi 65 maddelik Vergi Usul Kanununda değişiklik öngören yasa teklifi Mecliste
TÜRKİYE EKONOMİSİ

65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te

AK Parti, 65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemenin yasalaşması ile yıllık cirosu 240 bin TL'nin altındaki esnaftan vergi alınmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
65 maddelik Vergi Usul Kanununda değişiklik öngören yasa teklifi Mecliste
Foto/arşiv

AK Parti, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenlemeler içeren 65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenlemede yer alan bazı maddeler şöyle;

- Küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Cirosu 240 bin liradan az olan esnafı kapsayacak. Berber, kuaför gibi küçük esnafı kapsayacak. Basit usul defter kullanan esnaf denebilir.

- Mesleki eğitime staj desteği getirilecek. 250 lira işverenden aynı zamanda geri kalan da 500 lira devletten olmak üzere ücret ödeniyordu. Bunun tamamı devletten ödenecek. Kanun teklifine göre mesleki eğitime destek içeriyor.

- Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak. Vergi kesintisi kalkıyor denebilir.

- Youtuberlara vergi düzenlemesi yapılacak. Vergi alınmıyordu. Ancak defter tutmaları gerekiyordu. Youtuberların banka hesaplarından tahsil edilecek.

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