68 milyon dönüm arazi toplulaştırıldı

Türkiye, geleceğin stratejik sektörü tarımda arazinin miras yoluyla bölünmesini önleme ve arazi toplulaştırmada önemli başarılara imza atıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın araziyi korumada en önemli çalışmalarından birini arazi toplulaştırmaları oluşturuyor. Yapılan çalışmalarla toplulaştırılan alan miktarı 68 milyon dönüme çıktı. 87 milyon dönüm alanda ise toplulaştırma çalışmaları yürütüyor. Ülke genelinde arazi kullanım planlamalarının 7 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

MİRAS YOLUYLA PARÇALANMAYA ÖNLEM

Bunun yanı sıra tarım arazilerinin Türkiye genelinde ilçe bazında belirlenen ‘Yeter Gelirli Arazi Büyüklüğü‘ altında bölünmesinin önüne geçildi. Mirasa konu tarım arazilerinde mülkiyet devri zorunlu hale getirildi. 2014 yılından bugüne kadar 18 milyon dönüm alanın miras ve satış yoluyla hisselendirilmesi ve bölünmesi önlendi. Bu büyüklüğün 3 milyon 600 bin futbol sahasına eşit olduğu bildiriliyor.

REKLAM

TAKİP SİSTEMİ DEVREDE

Tarım arazilerinin satış ve miras intikal işlemlerinin TAKBİS ile entegre edilerek, online olarak hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 'Tarım Arazileri Devir Takip Sistemi' yazılımı kullanılıyor. Sistem tarım arazilerinin intikal, taksim, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, satış, pay temliki, trampa, yabancı gerçek kişilerin arazi edinimi iş ve işlemlerinde kullanılıyor. Tarım arazilerinin vasıf değişikliği, tevhid, ifraz işlemleri de yürütülürken, TAY Portal sistemine entegre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

GÜNDE 1000 KONTROL

Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından uygunluk kontrolü için günlük yaklaşık bin işlem Bakanlığa gönderiliyor. Bakanlık, tüm il ve ilçelerinde yaklaşık 3 bin 500 TAY Portal kullanıcısı uygunluk kontrollerini yaparak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne anlık olarak gönderiyor. Yeter gelirli arazi büyüklüklerinin değişen koşullara göre yeniden düzenlenmesi ve miras işlemlerinde kendi öz varlıkları ile diğer mirasçıların payını ödeyemeyen çiftçilere kredi imkânı sağlamak üzerinde çalışmalar yapılacak.

REKLAM

16 bin çiftçi Hazine arazisini ekiyor

Arazinin korunmasının yanı sıra mevcut araziler de üretim için değerlendiriliyor. Bugüne kadar 15 ilde 203 köyde 16 bin 583 çiftçi ailesine 1 milyon 66 bin 527 dekar Hazine arazisi dağıtıldı. Hâlen 7 ilde 25 köyde yaklaşık 179 bin 33 dekar alanda arazi dağıtım çalışmaları devam ediyor.

Tarım Kredi'den 21 milyar liralık kaynak

Tarım Kredi tarafından 2021'de 10 milyar 7 milyon lira tarımsal kredi kullandırıldı. 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla ise 20,7 milyar liraya yakın tarımsal kredi kullandırıldığı hesaplandı. Sıfır faizli hayvancılık kredisi kapsamında 2021'de 1,5 milyar lira ve bu yılın ekim ayı itibarıyla 2,4 milyar lira kredi kullandırıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bu yıl ekim itibarıyla 10,5 milyar lira değerindeki 1,4 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdi. Tarım Kredi tarafından geçen yıl 3,3 milyar lira değerindeki 1,1 milyon ton ve bu yıl ekim ayı itibarıyla ise 10,5 milyar lira değerindeki 1,4 milyon ton ürün alımı gerçekleştirildi. Sözleşmeli üretim kapsamında, bu sene ekim ayı itibarıyla 31 bin 831 üreticiyle 2,1 milyon dekarda 3,7 milyar lira değerinde 406 bin ton üretim yapıldı.

EKONOMİ Tüm zamanların en yüksek oranı: Tarım sektöründen rekor ihracat