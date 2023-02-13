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Ekonomi

75 bin yatak dolmak üzere: Turizm sektörü depremzedeler için seferber olmuş durumda

Asrın felaketiyle sarsılan 10 ildeki depremzedelere kapısını açan otel sayısı artıyor. 21 bölgede yer alan otellerin tahsis ettiği oda sayısı 25 bini, yatak sayısı ise 75 bini buldu. Deprem mağdurlarına AFAD’a başvurup konaklama talebinde bulunması çağrısı yapan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, “75 bin yatağın kısa süre içinde dolacağını tahmin ediyoruz ama kampanyaya dahil olan otel sayısı da artıyor” dedi.

Mesude Demirhan
Mesude Demirhan
04:00 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Oteller depremzedelere kapılarını açtı.

Oteller depremzedelere kapılarını açtı.

Depremdezelere hızlıca kalacak yer temini için seferber olan turizm sektörü; Samsun’dan Kapadokya’ya kadar birçok ilde oteller afetten etkilenen vatandaşlara kapılarını açtı. 21 bölgede yer alan otellerin tahsis ettiği oda sayısı 25 bini, yatak sayısı ise 75 bini buldu. Konaklama seferberliğiyle ilgili sorularımızı yanıtlayan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, deprem felaketinin ilk gününden itibaren Turizm İstişare Kurulu, TÜRSAB, TUSİD, TÜROFED, TÜROB, TURYİD ve Deniz Turizm Birliği ile birlikte ve ayrı ayrı, tüm turizm sektörü olarak çalıştıklarını söyledi. Narin, sektördeki ilgili tüm derneklerin üyelerini, otelleri uyardıklarını ve sürece hızlıca hazırlandıklarını anlattı.

ODA SAYISI 25 BİNİ BULDU

İlk günden itibaren harekete geçerek, otellerin kapılarını depremzedelere açtıklarını belirten Narin, şu bilgileri verdi: “Çarşamba akşamından itibaren de deprem bölgesinden gelen misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İlk etapta depremzedeleri ağırlamak üzere Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Kapadokya, Antalya, Alanya, Manavgat, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, İzmir, Denizli, Afyon, Mersin, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Ankara, Bolu ve Samsun illerimizde depremzedeler için yaklaşık 25 bin oda ve 75 bin yatak tahsis ettik.”

AFAD’A BAŞVURUN

Sektör temsilcileri, STK’lar ve ilgili kamu kurumları arasında eşgüdüm içinde çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Narin, ihtiyaca göre, bu sayıyı daha da artırmayı planladıklarını vurguladı. Farklı illerden gelen depremzedelerin belirlenen illerdeki otellere yerleştirdiğini kaydeden Narin, “İlk etapta belirlenen 75 bin yatağın kısa süre içinde dolacağını tahmin ediyoruz. Burada ilk adım AFAD ile başlıyor ve depremzedelerin otellere yerleştirme işlemlerini AFAD organize ediyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın öncelikle bulundukları bölgelerdeki AFAD Koordinasyon Merkezleri’ne başvurmaları gerekiyor” dedi.

21 bölgede oda tahsisi

Oya Narin, konaklama imkânı sağlamak isteyen otellere de çağrı yaptı. Otellerin turizm sektör dernekleri aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerektiğinin altını çizen Narin, “Şu ana kadar hizmete açılan oteller haricinde birçok otelimiz de depremzede vatandaşlarımızı misafir etmek için başvurularda bulunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, 21 bölgede yer alan otel sayısı her geçen gün artıyor ve afetzedeler yerleştirilmeye devam ediyor. Bu konuda internette destek amacıyla oluşturulmuş linkler de var. Ama burada en önemli nokta; vatandaşlarımızın önce AFAD’a başvurup, kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor” dedi.


#Deprem
#Oteller
#AFAD
1 saat önce
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75 bin yatak dolmak üzere: Turizm sektörü depremzedeler için seferber olmuş durumda
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