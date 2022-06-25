75 milyar liralık bayram ekonomisi

Kurban Bayramı’na 15 gün süre kaldı. İnsanlar bir taraftan kurban ibadetini yerine getirmek için çalışırken, diğer taraftan da bayram tatilini fırsata çevirmek isteyenler seyahat planlarını yapmaya başladı. Kurban Bayramı başta hazır giyim, turizm, gıda ve ulaşım olmak üzere birçok sektörde hareketliliğe yol açacak. Bayram tatilinde yaklaşık 15 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Tatil döneminde konaklama, yeme-içme ve ulaşım harcamaları için yaklaşık 15 milyar liralık bir ekonominin oluşması bekleniyor.

İKRAMİYELER İLAÇ OLACAK

9 Temmuz’da başlayacak bayram öncesinde yapılacak alışverişler de 200 sektörü hareketlendirecek. Gerçekleştirilecek bayram alışverişleri için yaklaşık 60 milyar liralık harcama yapılması hedefleniyor. Böylece seyahat ve alışveriş harcamalarıyla toplam bayramda 75 milyar lira büyüklüğünde bir ekonomi oluşacak. Bayram öncesi hesaplara yatırılacak bayram ikramiyesi de alışverişlere pozitif etki yapacak.

Bendevi Palandöken

ESNAF UMUTLU

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram nedeniyle piyasalardaki hareketlilikten esnaf ve sanatkarların umutlu olduğunu belirtti. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılabileceğini kaydeden Palandöken sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl Kurban Bayramı’nda pandemi kurallarında esnemelere gidilmesiyle tahminimizle aynı doğrultuda 35-40 milyar liralık ciro sağlandı. Bu yıl rakamlarda yüzde 40-50 artış bekliyoruz. Bu da yaklaşık 60 milyar lira demek. Pandeminin etkisini tamamen yitirmek üzere olduğu bu dönemde vatandaşlarımız bayram ziyaretleri için hem bayramlık alışverişlerini yapacak hem de tatil veya memlekete gitme planları kuranlar eksiklerini gidererek esnafımızdan yaptıkları alışverişler ile ekonomiye katkıda bulunacak.”

REKLAM

30 LİRALIK BAKLAVAYI SAKIN ALMAYIN

Bu bayram alışverişlerin esnaftan yapılmasını isteyen Palandöken, “Hem esnaf hem ekonominin bu rahatlamaya ihtiyacı var” diye konuştu. Bayram alışverişi yapacaklara da uyarıda bulunan Palandöken, “İnternet üzerinden alışveriş yapacaklar güvenli siteleri tercih etmeli. Baklavanın kilosunu 30 liradan satanlara dikkat edilmeli. Çünkü şeker ve un maliyetleri dikkate alındığında baklavanın kilosunun 30 liraya satılması mümkün değil” şeklinde konuştu.

Firuz Bağlıkaya

Otellerde doluluk yüzde 90’a çıkar

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı’nda tatile çıkacakların ağırlıklı olarak kıyı kesiminde bulunan tesislere yöneldiğini söyledi. Bununla birlikte vatandaşların bayramda kültür turizmine de ilgi gösterdiğini kaydeden Bağlıkaya, “Bayram dönemi için beklenen doluluklar, destinasyon ve tesis bazlı değişim göstermekle birlikte tatil dönemi yaklaştıkça ilginin genel olarak arttığını ifade edebiliriz. Özellikle bu haftadan itibaren rezervasyonların daha da hızlanmasını bekliyoruz. Bayramda, popüler destinasyon ve otellerde yüzde 90 civarında doluluk oluşmasını öngörüyoruz. Yurt dışında ise Kıbrıs başta olmak üzere Balkan ve Avrupa turlarına yönelik rezervasyonlar mevcut” diye konuştu.

FOTOĞRAF 3 Geçtiğimiz 2 yıl pandemi nedeniyle Ramazan Bayramı tam kapanmayla geçti. İki yılın aranın ardından bayramı doyasıya kutlamak isteyen vatandaşlar hazırlıklarına başladı. Bayram alışverişi denince ilk akla gelen yer olan tarihi Mısır Çarşısı ve çevresinde yoğunluk yaşandı. Tezgahları süsleyen şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar en çok lokum ve şeker alıyor.<br>Eminönü esnafı Eyüp İsmail, “Büyük ihtimalle yarın kalabalık olur. Bayrama bir gün kalıyor. İnsanların dışarı çıkmasını bekliyoruz. Bayramda aileleriyle geçirmeleri için satışlarımız devam ediyor” dedi. Bayram alışverişine gelen Ahmet Karagüllüoğlu, “Karışık çerez, lokum, şeker ve çikolata alacağım. Bayramlık ikramlarımız bunlar. Şu anda fiyatlar normal. Mercan’dan geliyorum. İnsandan yürünmüyor. Millet coştu. Güzel alışverişler var” diye konuştu. Arife gününde kalabalık beklediğini söyleyen esnaf İbrahim Tektaş, “Dükkanda fazla kalabalık yok. Arife gününde yoğunluk bekliyoruz. Ramazan ayında iş olmadı. Lokum, çerez ve şeker gidiyor. Kahvenin yanında lokum yiyorlar” ifadelerini kullandı. Eminönü’nde bayram yoğunluğu İstanbul'da bayram alışverişi denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Eminönü'nde, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EKONOMİ Çarşı ve pazarda bayram bereketi