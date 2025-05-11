7,5 milyon hektarla 47 milyarlık kazanç

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretim girdilerinden önemli ölçüde tasarruf sağlayan arazi toplulaştırma projelerinin önemine dikkat çekti. Arazi toplulaştırma çalışmalarının hayata geçirilmesi ile tarımsal, çevresel ve sosyal açıdan birçok kazanım elde edildiğini vurgulayan Yumaklı, "Uygulanan projeler sayesinde tarımsal üretimde önemli artışlar yaşanırken girdi maliyetlerinde ise ciddi azalmalar sağlanıyor. Ayrıca arazi toplulaştırması ile parseller büyüyor, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşıyor” dedi.





380 MİLYON LİTRE YAKIT TASARRUFU

Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Yumaklı, parçalı ve dağınık tarım arazilerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla yürütülen toplulaştırma faaliyetleri ile Türkiye’de toplulaştırma yapılan toplam arazi miktarının 7,59 milyon hektara ulaştığını belirtti. Bakan Yumaklı, bu sayede yıllık tasarruf edilen yakıt miktarının 380 milyon litreye, bu tasarruftan kaynaklanan karbon emisyonu azaltımının ise yıllık 5,84 milyon tona ulaştığını bildirdi. Yumaklı, arazi toplulaştırma çalışmalarıyla hektar başına 50 litre yakıt tasarrufu sağlandığına da işaret etti.





ARAZİLER 2 KAT DEĞERLENDİ

Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, çiftçinin toprağından kopmasının önlendiğini belirten Bakan Yumaklı, “Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artıyor. Ülkemizdeki tarım alanlarının 14,3 milyon hektarı, arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluşuyor. Tapu tescil işlemleri tamamlanan 7,59 milyon hektarın ekonomik yıllık kazancı yaklaşık 47 milyar lira” diye konuştu.





204 adet yeni toplulaştırma projesi var

Bakan İbrahim Yumaklı, 2 milyon hektar alanı kapsayan 204 adet arazi toplulaştırma projesinde de çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yumaklı, 2028 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde arazi toplulaştırmasının tamamlanmış olacağının altını çizdi. Böylece tarım alanı miktarının 10 milyon hektara yükseltilmesinin hedeflendiğini söyleyen Yumaklı, toplulaştırma çalışmalarının Türkiye tarımına büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.



