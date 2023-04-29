80 yıl enerji üretecek

İlk yakıtın getirilmesiyle nükleer tesis statüsüne erişen Akkuyu NGS, 10 milyon metrekareyi bulan dev kampüsüyle Türkiye’nin enerjide en kritik yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Yeni statüye kavuşmasıyla güvenlik tedbirlerinin daha da artırıldığı gözlenen inşa sahası küçük bir kenti andırıyor. Kullanım ömrü 60+20 yıla göre planlanan Akkuyu NGS, Türkiye Yüzyılı ile 22. yüzyıla kadar enerji üretecek. Türkiye’nin nükleer enerjide miladı olan Akkuyu Nükleer Güç santrali, önceki gün ilk nükleer yakıtının getirilmesiyle nükleer tesis statüsünü aldı.

2 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Türkiye’nin tek kalemde en büyük yatırımı olan Akkuyu, devasa bir alan üzerinde yükseliyor. Saha toplamda 10 milyon metrekare büyüklüğünde olup, 2 bin futbol sahasına eşdeğer bir alanı kapsıyor. İnşaat aşamasında olunmasına karşın güvenlik had safhada. Alanda kuş uçurtulmuyor. Bu nedenle töreni izlemek üzere davet edilsek de, basının hareket alanı da sınırlıydı. Kampüsün çevresi gözetleme kuleleriyle donatılmış. Termal kameralar, x-ray cihazları güvenliğin ayrılmaz bir parçası.

EN KISA MESAFE 15 DAKİKA

Kampüs mini bir şehri andırıyor. İşçiler çalışma noktalarına ring servisleri ile ulaştırılıyor. Yüksekliği 40 metreyi bulacak birinci reaktör inşaatına gidebilmek için girişten sonra 15 dakika yürümek gerekiyor. Birinci reaktörün ardından sahanın sonuna erişebilmek için yaklaşık 20 dakikalık bir yürüme mesafesi daha bulunuyor.

GÖKYÜZÜNÜ VİNÇLER KAPLIYOR

Santralin dört reaktörü de eş zamanlı yapıldığı için diğer tesislerle birlikte gökyüzünü kule vinçler süslüyor. İlk reaktörün inşaatı kubbesindeki ufak işlemler haricinde tamamlanmış durumda. İkinci, üçüncü ve dördüncü reaktörlerdeki inşaat çalışmaları da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yakıt getirme programı yapılırken dahi tüm reaktörlerdeki çalışmalar sürüyordu.

GÜLNAR’DA ESNAF TABELAYA RUSÇA YAZI EKLEMİŞ

Tesiste çalışmaya gelenlerin çoğu, çalışacağı yerin hemen yakınında, Gülnar ilçesinde vaktini geçiriyor. Türk-Rus ortaklığı ile yapılan nükleer tesisin çevresindeki dükkânlar yeni misafirlerine göre adapte olmuş durumda. Türk dükkân sahipleri tabelalarında büyük harfler ile dükkânının ismini Türkçe yazarken Rus misafirleri için de küçük puntolar ile tabelalarına Rusça yazıları eklemiş durumda. Hatta bölgedeki kiralık ve satılık evler için bile bu durum geçerli.

Bayrağı üç kuşak birlikte çekti

Abdullah Safa Duman (32), Eren Şahin (15) ve Mehmet Gevrek (83) ‘nükleer tesis’ bayrağını göndere birlikte çekti. Mehmet Gevrek, 2018’de temel atılırken düğmeye basan kişiydi. Eren Şahin de, 10 yaşındayken bu duyguyu paylaşmıştı. Abdullah Safa Duman ise, Samsun’dan Rusya’ya giderek eğitim alan ve Akkuyu’da görev yapan mühendislerden bir tanesi. Üç neslin en yaşlı üyesi Mehmet Gevrek, “Koca bir şehir kurulmuş buraya” dedi. Abdullah Safa Duman, “Hepimiz için çok gurur verici” diye konuşurken, ekibin en genci Eren Şahin ise, “Geleceğimiz için umutluyum” ifadesini kullandı.

Muhabirimiz Ali Kürşat Büyükada, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde gerçekleştirilen Taze Yakıt Teslim Töreni’ni yerinde takip etti.







