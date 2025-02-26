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81 ilde gübre denetimleri tamamlandı

81 ilde gübre denetimleri tamamlandı

11:0826/02/2025, Çarşamba
AA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde eş zamanlı olarak 8 bin 380 gübre bayisinde ve 38 bin 629 üründe denetim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yumaklı "Çiftçimizin emeğini korumak, verimli ve kaliteli üretimi sağlamak için sahada görev alan, özveriyle çalışan 3 bin 500 çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı
İbrahim Yumaklı
, sosyal medya hesabından, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü de etiketleyerek, paylaşım yaptı.


Eş zamanlı olarak 81 ilde yürüttükleri gübre denetimlerini tamamladıklarını belirten Yumaklı,
"8 bin 380 gübre bayisinde ve 38 bin 629 üründe, titiz denetimler gerçekleştirdik. Çiftçimizin emeğini korumak, verimli ve kaliteli üretimi sağlamak için sahada görev alan, özveriyle çalışan 3 bin 500 çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum."
değerlendirmesinde bulundu.



#Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
#Denetim
#gübre
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

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