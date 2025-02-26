81 ilde gübre denetimleri tamamlandı

"8 bin 380 gübre bayisinde ve 38 bin 629 üründe, titiz denetimler gerçekleştirdik. Çiftçimizin emeğini korumak, verimli ve kaliteli üretimi sağlamak için sahada görev alan, özveriyle çalışan 3 bin 500 çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum."