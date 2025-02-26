Emlak Konut GYO’nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan “Kazançlı Yatırım Kampanyası”, ev almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Hayalini kurduğu eve sahip olmak isteyenler, kampanya hakkında bilgi almak için müşteri hizmetleri ve web sitesi üzerinden kampanyaya yoğun talep oluştururken aileleriyle birlikte satış ofislerine de giderek detaylı bilgi aldı. Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri olarak 1.623 adeti ilk bir haftalık süre içinde satıldı.

Emlak Konut GYO'nun 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' yoğun ilgi görüyor Ekonomi / Türkiye Ekonomisi

Satış ofisleri, çağrı merkezi ve web sitesinde yoğunluk

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 19 Şubat’taki basın toplantısında, “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nın sınırlı süreli ve sınırlı sayıda konut için geçerli olduğunu belirtmişti. Kampanyanın başlamasının ardından, 26 Şubat’a kadar geçen bir haftalık süreçte 213 bin 409 kişi, detaylı bilgi almak için form doldurdu. Ayrıca, müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı geldi. Bununla birlikte satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısı da 13 bini geçti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz.

Emlak Konut projelerine yoğun ilgi

Emlak Konut GYO’nun “Kazançlı Yatırım Kampanyası”na başvuru yapan vatandaşlar, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Kuzey Adalar, Park Yaşam Çınarköy, Park Yaşam Antalya ve Balıkesir Emlak Konutları gibi projelere yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar Yeni Fikirtepe Emlak Konutları için sıraya girdi.

Emlak Komut'un sunduğu 3 finansman modeli

Emlak Konut GYO, “Kazançlı Yatırım Kampanyası” ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 3 farklı finansman modelini sunuyor.

• Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkânı sunulan seçenekte, taksit ödemeleri de her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği de sunulmakta.

• İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı ödeme yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

• Üçüncü modelde, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.

Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.