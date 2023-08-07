8,5 trilyon liralık Borsa İstanbul iştah kabartıyor: Son bir yılda 2 milyon 651 bin yeni yatırımcı geldi

Borsa İstanbul'da seçim sonrası başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'na yapılan atamalar, küresel yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmeler yabancıların da rotayı Türkiye'ye kırmasını sağlarken, içeride ise halkın ilgisi katlanarak büyürken, şirketler de son sürat halka açılıyor.





Dünyanın en çok getiriye sahip borsası





Borsa İstanbul son 1 haftada yüzde 4.72, son 1 ayda yüzde 23.26, son 3 ayda yüzde 65 getiri ile dünyanın en fazla kazandıran piyasası olmayı başardı. Borsa İstanbul ayrıca, son 6 ayda yüzde 48'le ikinci, son 1 yılda yüzde 171.7 ile üçüncü sırada yer aldı.





Endeks 24 Mayıs'taki 4.424 seviyesinden bu yana yüzde 67.2 yükseldi. Bu süreçte şirketlerin piyasa değeri ise 4 trilyon 872 milyar liradan 8.5 trilyon liraya çıktı.





1 yılda 2,6 milyon yatırımcı





CNN Türk'te yer alan habere göre; Son dönemde enflasyonda yaşanan yükselişe karşılık, mevduat faizlerindeki gerileme ile birlikte getiri arayışındaki bireysel yatırımcı tekrar borsaya yöneldi. 2022'nin temmuz ayında 2 milyon 525 bin olan yatırımcı sayısı, 4 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 5 milyon 176 bini geçti. Son 1 yılda 2 milyon 651 bin yeni yatırımcı piyasaya girdi. Yatırımcı sayısındaki artış son 2 haftada 775 bine, yılbaşından bu yana ise yaklaşık 1.4 milyona ulaştı.





Halka arzda rekor





Borsa İstanbul'a yatırımcı girişi sürerken, halka arzlarda rekor kırılıyor. Yıl başından bu yana 24 şirket 32.7 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirirken, gelen talep 387.9 milyar liraya ulaştı. Bu hafta da 3 şirketin halka arzı gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü İzdemir Enerji'de 2 milyar 624 milyon TL, Tatlıpınar Enerji'de 1 milyar 579 milyon TL ve Ofis Yem Gıda'da 618.8 milyon TL olarak gerçekleşecek. Bu 3 şirketle birlikte bu yılki halka arz sayısı 27'ye, toplam halka arz büyüklüğü ise 37.5 milyara çıkacak.





Yabancı geri döndü





Merkez Bankası'na yapılan atamalar, para politikasındaki normalleşme adımları ve küresel yatırımcılarla gerçekleştirilen görüştürmeler, yabancıların da rotayı Borsa İstanbul'a çevirmesini sağladı. Yabancı yatırımcılar 9 Haziran-28 Temmuz tarihleri arasındaki 8 haftanın tamamında hisse senedi piyasasında net alım yaparak, son 10 yılın en uzun süreli alım sürecine imza attı. Bu dönemde toplam 1 milyar 788 milyon liralık net alım gerçekleştirilen yabancıların hisse senedi piyasasındaki payı da tekrar yüzde 30'un üzerine çıktı.





Toplam değeri 8.5 trilyona ulaştı





Endeksteki yükselişle birlikte işlem gören şirketlerin toplam değeri 8.5 trilyona ulaşırken, 28 şirketin piyasa değeri 100 milyar lirayı geçti. Borsa İstanbul'da 4 şirketin değeri 300 milyarı, 6 şirketin değeri 200 milyarı geçti. Türk Hava Yolları 343.4 milyar TL ile ilk sırada bulunurken, Sasa 338.4 milyar TL ile ikinci, Koç Holding 336.3 milyar TL ile üçüncü ve Ford Otosan 335.5 milyar TL ile dördüncü sırada yer aldı. THY'de son 3 aydaki yükseliş yüzde 95, 1 yıldaki yükseliş ise yüzde 350'ye ulaştı. THY'nin hisseleri son 3 yılda yüzde 2.227, 2 yılda yüzde 1.869 prim yaptı.



















