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Ekonomi
90,4 milyar liralık borca yapılandırma

90,4 milyar liralık borca yapılandırma

Cabir Turğut
04:0028/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
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Takibe düşmüş bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına getirilen yapılandırma önceki gün uygulamaya girdi. 60 aya varan vadeyle ödeme imkanı sunan yapılandırma kapsamına giren borçların toplam tutarı 90 milyar 484 milyon lira olarak hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdiği takibe düşmüş bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu toplam 90 milyar 484 milyon lira olarak hesaplandı. Banka ve finansal kurumlarının yüksek miktarda kedi kartı alacakları bulunuyor. BDDK’nın 20 Eylül 2024 tarihli verilerine göre; bankacılık sektörünün takibe düşmüş bireysel kredi kartı alacakları miktarı 43 milyar 754 milyon liraya dayandı. Takipteki tüketici kredilerinin tutarı ise 46 milyar 729 milyon lira oldu. Vadesinde tahsil edilemeyen bireysel kredi kartları ve tüketici kredilerinin toplam tutarı 90 milyar 484 milyon lira seviyesinde belirlenirken, borç yapılandırma uygulaması önceki gün itibarıyla başladı.


YÜZDE 267'LİK ARTIŞ VAR

Takipteki kredi kartı borçlarının toplamı 15 Eylül 2023’te 11 milyar 900 milyon lira civarındaydı. 29 Aralık 2023'e gelindiğinde bu rakam 15 milyar 392 milyon liraya çıktı. 20 Eylül 2024 ile biten haftada 43 milyar 754 milyon liraya ulaşan bireysel kredi kartlarına ait takipteki alacaklar son bir yılda yüzde 267,6 oranında, yılbaşından bu yana ise yüzde 184,2 arttı. Takibe düşmüş tüketici kredilerinin toplamı da 15 Eylül 2023’te 28 milyar 180 milyon lira iken, 29 Aralık 2023 itibarıyla 29 milyar 443 milyon liraya yükseldi. 20 Eylül 2024 ile biten haftada 46 milyar 729 milyon liraya tırmanan tüketici kredilerine ait takipteki alacaklar son bir yılda yüzde 65,8, yılbaşından bu yana da yüzde 58,7 büyüdü.


AZAMİ FAİZ ORANI %3,11

Yeni yapılandırmada kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler için her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak. Merkez Bankası da bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.


1 YIL İÇİNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR

  • İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Yapılandırma imkanının takibe düşmüş kart ve ihtiyaç kredisi borçları olan vatandaşa rahat nefes aldırması bekleniyor.

TAKİBE DÜŞMÜŞ ALACAKLAR

*Kredi kartları 43,7 milyar lira

*Tüketici kredileri 46,7 milyar lira

*Toplam borç 90,4 milyar lira


Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni düzenleme: Borcunu ödeyemeyenler için 60 ay vade imkanı

Kredi kartları ve kredi borçları için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı. Yapılan son düzenlemeyle bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirildi. Peki kredi kartlarında ve kredi borçlarında yapılandırma nasıl olacak? Yapılandırmadan kimler faydalanabilecek? İşte tüm detaylar...


#bddk
#merkez bankası
#kredi

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