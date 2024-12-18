Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
AB üyelerine sıkı maliye politikası tavsiye etti

AB üyelerine sıkı maliye politikası tavsiye etti

17:5918/12/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Dört yıllık güçlü genişlemeci politikanın ardından mali duruşun daraltıcı hale gelmesi beklendiği ifade edildi.
Dört yıllık güçlü genişlemeci politikanın ardından mali duruşun daraltıcı hale gelmesi beklendiği ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi ülkelerine gelecek yıl sıkı maliye politikaları uygulamaları tavsiyesinde bulundu. Makroekonomik ve finansal istikrar için ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi ülkelerine gelecek yıl sıkı maliye politikaları uygulamaları tavsiyesinde bulundu.


AB Komisyonu, Avro Bölgesi ülkelerinin ekonomi politikalarına yönelik öneriler içeren "Avrupa Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmasını yayımladı.


Çalışmada, Avro Bölgesi'nin rekabet gücüne, dayanıklılığına, makroekonomik ve finansal istikrarına odaklanıldığına işaret edildi.


Rekabet gücünü artırmak için Tek Pazar'ı derinleştirmek, iş ortamını iyileştirmek için düzenleyici yükleri azaltmak gerektiğine dikkat çekilen raporda, rekabet ortamını bozmayan sanayi teşvik politikalarının önemi anımsatıldı.


Çalışmada, makroekonomik ve finansal istikrar için ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi.


"Avro Bölgesi, makroekonomik istikrarını, uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarıyla dengelemeli"
ifadesi yer aldı. Çalışmada, kamu borcunun sürdürülebilirliğini güçlendirmenin birçok ülkenin önceliği olması gerektiği kaydedildi.

Çalışmada,
"Maliye politikası, para politikasıyla birlikte çalışmaya ve borç sürdürülebilirliğine odaklanmaya devam etmelidir"
değerlendirmesi yapıldı.

Politika yapıcıların uyumlu, istikrarlı ve gerçekçi borç azaltma yollarını benimsemeleri, büyümeyi artıran reformlara ve yatırımlara öncelik vermeleri ve uzun vadeli ekonomik istikrarı desteklemek için kamu maliyesini dikkatli bir şekilde yönetmeleri gerektiği belirtildi, 4 yıllık güçlü genişlemeci politikanın ardından mali duruşun daraltıcı hale gelmesi beklendiği ifade edildi.



#AB
#Avro
#Avro bölgesi
#Avrupa
#ekonomi
#Mali
#Maliye
#politika

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CİMER'e şikayet nasıl yapılır?