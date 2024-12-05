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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı

17:585/12/2024, Perşembe
AA
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İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi arttı.
İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Kasım ile biten haftada 224 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.


Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artışla 224 bine ulaştı.


Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 215 bin olacağı yönündeydi.


İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 213 binden 215 bine revize edildi.


Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 artarak 218 bin 250'ye yükseldi.


Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Kasım ile biten haftada 25 bin kişi azalarak 1 milyon 871 bine düştü.




#ABD
#işsizlik maaşı başvurusu
#ekonomi

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