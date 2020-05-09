AB yönünü Türkiye’ye dönecek: Süreç Türkiye lehine işleyecek

Salgın dönemini değerlendiren Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, pandemi sonrası AB’nin yönünü Türkiye’ye döneceğini söyledi. Pandemi sonrasında Avrupa’nın Uzakdoğu yerine daha yakın coğrafyadan alım yapmaya başlayacağına dikkat çeken Akbalık, bu durumun da ihracatının yüzde 55’ni Avrupa’ya yapan Türkiye’nin lehine olacağını bildirdi. Sanayi tarafında özellikle çok fazla talep görecek ürünler olacağını aktaran Akbalık, bu yeni taleplerin karşılanması için Türkiye’nin altyapısını güçlendirip sürdürülebilir kılması gerektiğini kaydetti.

Ahmet Akbalık

Gayrimenkul de canlanır

Sağlıkta pandemi sürecini iyi yöneten Türkiye’ye ilginin gelecek dönemde ticaretle birlikte gayrimenkul üzerinden de süreceğine inandığını belirten Akbalık, “Ancak burada da yeni döneme uygun konutlar öne çıkacaktır. Gelecek dönemde inşa edilecek konutlarda bu tür olası durumları göz önünde bulundurup ihtiyaca yönelik gayrimenkul üretenler satışta başarıyı yakalayabilir. Örneğin orona virüsten dolayı bu yıl, bahçeli, balkonlu yapılmış dönemin ihtiyacına uygun konutların daha hızlı satılacağını söyleyebilirim. Buna karşın diğer konutlar stokta kalabilir. İnsanların bu ihtiyaçlarına cevap verecek yeni projeler ise 2021 yılında satışa çıkacaktır. Konutta birikimi olan bu dönemin ihtiyacını gideren konutları almayı sürdürecek. Şirket olarak mart ayında 2+1 ve 3+1 gibi aileye yönelik 6 adet konut sattık. Ofislerde ise evden çalışma dönemi ile birlikte daha minimalize bir çalışma sistemi olacak. Böylece artık birer masa yerine değişimli masa ya da toplu masa sistemine geçilebilecek” dedi.

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Talep olmazsa fiyat düşer

Türkiye’de döviz mevduatında kazancın azaldığını 100 bin dolar mevduatı olanın yaklaşık yılda 100 ile 150 dolar kazandığını söyleyen Akbalık, bu nedenle mevduatta bekleyenlerin devlet, şirket tahvili yahut hisse senedine talep göstereceğini kaydetti. Akbalık, “Ancak gayrimenkul yatırımını seven bir toplumuz. Sahip olma imkanından dolayı da gayrimenkul yine tercih edilebilir” dedi. Salgının sektörde fiyat düşüşlerine neden olup olmayacağı konusunu da değerlendiren Akbalık, “Bahçeli ve balkonlu olmadığı için satılamayan konutlarda bir fiyat baskısı olabilir. COVID-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında hizmet sektörleri geldi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) AVM, otel ve konutlarda salgın esnasında ve normalleşmeye ilişkin alınacak tedbirler konusunda bir hazırlığının olmadığını gördük. Şu anda kendimiz tedbir alıyoruz. Aynı şekilde sektör de gerekli tedbirleri almaya çalışıyor. Bunun için normalleşme sürecine giren Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra Almanya gibi ülkeleri izliyoruz. Ancak gönül isterdi ki böyle kararları DSÖ alsa” diye konuştu. Bünyelerinde bulunan Ela Quality Resort otelini ne zaman açacakları hakkında da bilgi veren Akbalık, haziran sonunu işaret etti.