Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD, Suudi Arabistan'a F-15'lerin idamesi için yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışı onayladı

ABD, Suudi Arabistan'a F-15'lerin idamesi için yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışı onayladı

11:204/02/2026, الأربعاء
G: 4/02/2026, الأربعاء
AA
Sonraki haber
Suudi Arabistan'a olası askeri satışın Kongre'ye bildirildiği kaydedildi.
Suudi Arabistan'a olası askeri satışın Kongre'ye bildirildiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a F-15 uçaklarının idamesiyle ilgili ekipmanların yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışına onay verdiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a olası askeri satışın Kongre'ye bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın yedek ve onarım parçaları, yer ekipmanları, çeşitli yazılım hizmetleri, personel eğitimi ve ekipmanları, çeşitli mühendislik, teknik, lojistik hizmet dahil ana savunma teçhizatı kapsamına girmeyen askeri ekipman ve hizmetlerin satın alınmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki olası satışın, "Körfez bölgesinde NATO üyesi olmayan önemli müttefikin" güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği vurgulandı.

Şu anda ilgili ekipman ve hizmetlerin sağlanması konusunda başlıca yüklenici bir firmanın bulunmadığı kaydedilen açıklamada, olası satışın Suudi Arabistan'ın caydırıcılık kabiliyetini artıracağı ifade edildi.

#ABD
#ABD Dışişleri Bakanlığı
#F-15
#Suudi Arabistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 4 ŞUBAT 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi