ABD, Suudi Arabistan'a F-15'lerin idamesi için yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışı onayladı

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a olası askeri satışın Kongre'ye bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın yedek ve onarım parçaları, yer ekipmanları, çeşitli yazılım hizmetleri, personel eğitimi ve ekipmanları, çeşitli mühendislik, teknik, lojistik hizmet dahil ana savunma teçhizatı kapsamına girmeyen askeri ekipman ve hizmetlerin satın alınmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki olası satışın, "Körfez bölgesinde NATO üyesi olmayan önemli müttefikin" güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği vurgulandı.