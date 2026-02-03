Türkiye–Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık yenilenebilir enerji anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile “Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma”ya imza attıklarını duyurdu.

İlk aşamanın merkez üssü Sivas ve Karaman

Anlaşma kapsamında, Türkiye’de toplam 5 bin MW gücünde güneş ve rüzgâr santrallerinin Suudi Arabistan şirketleri tarafından inşa edilmesi hedefleniyor. Projenin ilk aşamasında ise Sivas ve Karaman’da toplam 2 bin MW gücünde güneş enerjisi santrallerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

"Projelerin tamamının dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek"

Bakan Bayraktar, söz konusu yatırımların enerji sektörüne yönelik doğrudan yabancı yatırımların önemli örneklerinden biri olduğunu vurgularken, projelerin tamamının dış finansman yoluyla gerçekleştirileceğini ve uluslararası finans kuruluşlarının da kredi sağlayacağını belirtti.

"En düşük elektrik satış fiyatları arasında yer alacak"

Anlaşmaya göre, Karaman’da kurulacak santralden kilovatsaat başına 1,995 euro cent, Sivas’ta kurulacak santralden ise 2,3415 euro cent üzerinden 25 yıl boyunca elektrik alımı yapılacak. Bu fiyatların, Türkiye’de bugüne kadar inşa edilen yenilenebilir enerji santralleri arasında en düşük elektrik satış fiyatları arasında yer alacağı ifade edildi. Ayrıca santrallerin yüzde 50 yerlilik oranıyla kurulması, yerli elektrik ekipman ve hizmet sektörlerine de katkı sağlayacak.

2 milyar dolarlık yatırım

Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla kurulacak güneş enerjisi santrallerinin, 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Bayraktar, projelerin Türkiye’nin yatırım ortamına ve enerji sektörüne duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek, 2035 yılına kadar 120 bin MW güneş ve rüzgâr kurulu gücüne ulaşma hedefi doğrultusunda atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu kaydetti.







