Körfezle enerjide ilk yatırım güneşe

Öte yandan Türkiye, son dönemde hem Körfez hem de ABD merkezli enerji şirketleriyle petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji alanlarında yeni ortaklıklar kurarak enerji portföyünü daha esnek ve çeşitli hale getirmeye yönelik adımlarını hızlandırmış durumda. Geçtiğimiz ay İstanbul’da Türkiye Petrolleri ile ExxonMobil arasında Karadeniz, Akdeniz ve dünyanın farklı bölgelerinde ortak projeler geliştirilmesini öngören bir anlaşma imzalandı. Şubat ayında buna ek olarak yeni bir uluslararası ortaklığın daha duyurulması bekleniyor. Türkiye Petrolleri’nin bir başka ABD’li enerji şirketiyle daha iş birliğine gitmesi planlanırken, Chevron ile yürütülen benzer nitelikteki anlaşmanın da şubat ayında İstanbul’da imzalanacağı belirtiliyor.