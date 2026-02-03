Körfezle enerjide ilk yatırım güneşe

Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi ACWA Power, Sivas ve Karaman’da toplam 2 bin megavat kapasiteli depolamalı güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımın, hükümetler arası anlaşma modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor.
Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla yürüttüğü uluslararası enerji iş birliklerine bir yenisi daha ekleniyor. Petrol ve doğalgaz yatırımlarıyla bilinen Suudi Arabistan merkezli ACWA Power, bu kez Türkiye’nin güneş potansiyeline yatırım yapıyor. Sivas ve Karaman’da kurulacak toplam 2 bin megavat kapasiteli depolamalı güneş enerjisi santralleri için imzaların, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün yapacağı Suudi Arabistan ziyareti kapsamında atılması bekleniyor.
AKKUYU VE TANAP MODELİ
Proje kapsamında iki ilde biner megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak. Yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğündeki yatırımın, daha önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP projelerinde de kullanılan hükümetler arası anlaşma (IGA) modeliyle yürütülmesi öngörülüyor. Bu model sayesinde yatırımın yasal ve idari süreçlerinin hızlandırılması, kapasite tahsisi ve izin başlıklarında özel düzenleme yapılması planlanıyor.
İLK FAZ İÇİN SOMUT ADIM
Enerji yönetimi, yenilenebilir enerjide büyük ölçekli projeleri hükümetler arası anlaşmalar yoluyla devreye almayı hedeflediklerini belirtirken, üzerinde uzun süredir çalışılan toplam 5 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinin ilk fazını oluşturan 2 bin megavatlık bölüm için imza aşamasına gelindiğini vurguluyor. Projenin, düşük elektrik üretim maliyetiyle devreye alınmasının hedeflendiği ifade ediliyor.
ÜRETİMDE SÜREKLİLİK
Santrallerin depolama sistemleriyle birlikte kurulacak olması, üretimde süreklilik ve şebeke dengesi açısından kritik görülüyor. Depolamalı yapının, özellikle talebin yüksek olduğu saatlerde sisteme destek sağlaması bekleniyor. Sivas ve Karaman’ın yüksek güneşlenme süresi ve uygun arazi koşulları nedeniyle tercih edildiği belirtiliyor.
YERLİLİK ESASLI YATIRIM OLACAK
Ekipman tedariki ise müzakere başlıklarından biri. ACWA Power’ın panel ve bazı ekipmanları Çin’den getirme isteğine karşı Türkiye tarafı yerlilik oranına dikkat çekiyor. Nihai anlaşmada yerli üretim ve tedarik şartlarına ilişkin hükümlerin netleştirilmesi bekleniyor. Böylece yatırımın yalnızca üretim kapasitesine değil, yerli sanayiye katkı boyutuna da odaklanması amaçlanıyor.
ABD ile yeni anlaşma yakın
- Öte yandan Türkiye, son dönemde hem Körfez hem de ABD merkezli enerji şirketleriyle petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji alanlarında yeni ortaklıklar kurarak enerji portföyünü daha esnek ve çeşitli hale getirmeye yönelik adımlarını hızlandırmış durumda. Geçtiğimiz ay İstanbul’da Türkiye Petrolleri ile ExxonMobil arasında Karadeniz, Akdeniz ve dünyanın farklı bölgelerinde ortak projeler geliştirilmesini öngören bir anlaşma imzalandı. Şubat ayında buna ek olarak yeni bir uluslararası ortaklığın daha duyurulması bekleniyor. Türkiye Petrolleri’nin bir başka ABD’li enerji şirketiyle daha iş birliğine gitmesi planlanırken, Chevron ile yürütülen benzer nitelikteki anlaşmanın da şubat ayında İstanbul’da imzalanacağı belirtiliyor.