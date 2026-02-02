Gümüş neden düştü?





Gümüş fiyatlarındaki bu keskin düşüş, piyasadaki belirsizlikler ve küresel ekonomik koşulların etkisiyle şekilleniyor. Yatırımcıların gümüşe yönelik tutumları önemli bir rol oynamaktadır. Piyasa dinamikleri, bu değerli metalin gelecekteki seyrini belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor. Kısa vadeli dalgalanmalar, yatırım stratejileri açısından dikkatle izlenmelidir.