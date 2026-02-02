Gümüş yeni haftaya sert düşüşle başladı. Altının ons fiyatı yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederken gümüşteki kayıp yüzde 10’u buldu. Gram gümüş kaç TL? Bugünkü gümüş fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Şubat Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı.
Gümüş fiyatlarında ciddi bir düşüş devam ediyor. 2 Şubat 2026 itibarıyla gümüş ons fiyatları 76,25 dolardan işlem görmekte.
2 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 107,94 TL
Gram gümüş satış: 108,12 TL
Gümüş neden düştü?
Gümüş fiyatlarındaki bu keskin düşüş, piyasadaki belirsizlikler ve küresel ekonomik koşulların etkisiyle şekilleniyor. Yatırımcıların gümüşe yönelik tutumları önemli bir rol oynamaktadır. Piyasa dinamikleri, bu değerli metalin gelecekteki seyrini belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor. Kısa vadeli dalgalanmalar, yatırım stratejileri açısından dikkatle izlenmelidir.
Düşüş sürecek mi?
Uzmanlar altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşün devam etmesini bekliyor. Bağımsız yorumcu Robert Gottlieb, “Bu daha bitmedi” dedi. Gottlieb, yatırımcıların ilave risk almaya isteksiz olmasının piyasa likiditesini sınırlayacağını belirtti.